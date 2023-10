Gabon : La SETRAG a officiellement lancé la 10e campagne de sensibilisation contre les cancers féminins

26 Octobre 2023

GABON-SANTE-Lutte contre les cancers féminins/SETRAG/ Octobre Rose/Sensibilisation

LIBREVILLE, 26 octobre (Infosplusgabon) - La Société d’Exploitation du Transgabonais (SETRAG) a officiellement lancé le 23 octobre dernier à Libreville, la 10 ème Campagne de sensibilisation contre les cancers féminins à travers le slogan « Un dépistage=une vie sauvée ».

C'est dans le cadre du centre médical de la Setrag en présence de madame Da Sylva, directrice du Développement Durable, madame Lalet, directrice Commerciale de ladite société accompagnée de Raïssa Capito, infirmière et d’Eddy Ngagnia, chargé des relations communautaires à la Setrag qu'a été procédé le lancement officiel de la Campagne de Sensibilisation et de Dépistage contre les cancers féminins. Cette cérémonie qui avait pour thème principal « Zéro Taux de Cancer Féminin » s’étendra du 23 au 27 Octobre 2023 de 7 heures 30 minutes à 15 heures.

Pendant ces quatre jours, « les équipes des sensibilisateurs mobiliseront le grand public, plus précisément l’agent féminin sur les cancers féminins et comment le lutter contre », a affirmé dame Olga Mbadinga, sagefemme au Centre médical de la Setrag et Coordinatrice de cette Campagne laquelle a amené chacun à comprendre ce que sont les cancers féminins, mais aussi comment procéder pour les détecter et le mode de prévention.

Elle soutient que « le cancer du sein est une tumeur maligne qui se développe au niveau de la glande mammaire par une boule à l’intérieur du sein, pour le lutter il faut au préalable le détecté plus tôt en faisant une palpation des seins à chaque fin de cycle chez la femme. Si la boule se fait ressentir il serait très important de se faire examiner le sein gauche et droit. Quant à l’examen du col de l’utérus, il consiste à observer une anomalie physique qui entraine un signalement chez un gynécologue qui déterminera la suite à donner pour une meilleure prise en charge de la maladie ».

Poursuivant son propos, madame Lalet, directrice Commerciale de la Setrag a encouragé la population à prendre part à cette grande campagne de sensibilisation qui, jusque-là présente un bilan positif et a soutenu que pour la Setrag c’est un plaisir de voir des femmes d’Owendo se faire dépister afin qu’il y ait « Zéro taux de cancer féminin ».

La Setrag a remercié la Première Dame, Zita Olingui Nguema, pour ses encouragements envers la population, en particulier les femmes tout en les rassurant que la seule façon de mieux vivre c’est de connaitre son état de santé en se faisant dépister et en garantissant aux personnes affectées une meilleure prise en charge médicale.





INFOSPLUSGABON/NBC/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon