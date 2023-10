Cameroun : la Banque africaine de développement accorde un prêt de 203 millions d’euros pour l’aménagement territorial et la promotion du secteur privé dans l’Extrême-Nord du pays

25 Octobre 2023

LIBREVILLE, 25 octobre (Infosplusgabon) - Le Conseil d’administration du Groupe de la Banque africaine de développement a approuvé, le 25 octobre 2023 à Abidjan, un prêt de 203,11 millions d’euros au Cameroun. L’appui financier est destiné à mettre en œuvre le Projet d’aménagement territorial et de promotion du secteur privé de la région de l’Extrême-Nord du pays.

L’Union européenne, partenaire stratégique de la Banque, soutient à travers un don du EU-Africa Infrastructure Trust Fund, à hauteur de 30 millions euros, le projet, dont l’objectif est de contribuer à l’aménagement du territoire, à l’amélioration du système de transport et à la promotion du secteur privé en vue de l’émergence d’un pôle de développement intégré et durable dans la région.

« Cette opération, par son caractère intégrateur, servira d’élément catalyseur à la mise en œuvre de plusieurs autres projets, notamment, dans les secteurs de l’agriculture et de l’agro-industrie, de l’eau et l’assainissement ainsi que la promotion du capital humain, a déclaré Serge N’Guessan, directeur général Afrique centrale et représentant pays de la Banque africaine de développement au Cameroun. Elle constitue véritablement une des réponses efficaces à la marginalisation socio-économique dont cette région, la plus pauvre du Cameroun, souffre depuis plusieurs années, et qui justifie l’option prise par la Banque, en concertation avec le gouvernement, d’y concentrer ses actions. »

Plusieurs travaux d’infrastructures sont prévus dans le cadre du projet et des activités d’appui à la résilience et à la vulnérabilité. Il s’agit notamment (i) de la réhabilitation des tronçons routiers entre Moutourwa et Maroua, long de 36 kilomètres, sur la route nationale n°1, et entre Magada et Yagoua (137 kilomètres), sur la route nationale n°12 ; ainsi que (ii) des aménagements socio-économiques susceptibles de contribuer à apporter une réponse aux divers problématiques sociales auxquelles les populations de la zone Est font face. Les spécifications techniques relatives auxdits travaux prendront en compte les mesures de résilience face aux changements climatiques.

En outre, le projet permettra de valoriser les infrastructures routières à réhabiliter ou à construire dans sa zone d’intervention, en favorisant l’implication du secteur privé pour contribuer à la réalisation des objectifs de développement. Ces activités de promotion du secteur soutiendront en particulier le développement des chaînes de valeur agricoles à fort potentiel de croissance et de transformation industrielle pour créer de la valeur ajoutée le long des corridors routiers concernés dans les spéculations suivantes : mil, sorgho, anacarde, oignon, riz, maïs, tomate, pomme de terre, arachide, fruits ainsi que les petits et gros ruminants.

À terme, le projet bénéficiera à toute la population de la région de l’Extrême-Nord du Cameroun et, de façon spécifique, aux groupements de producteurs et autres acteurs du secteur privé. Les bénéficiaires indirects sont les populations de la région du Lac Tchad et celles des zones frontalières avec le Nigeria et le Tchad.

Le 1er juin 2023, le portefeuille actif du Groupe de la Banque africaine de développement au Cameroun s’élevait à 2,12 milliards de dollars américains.

Groupe de la Banque africaine de développement est la principale institution du financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds spécial du Nigeria (FSN). Représentée dans 41 pays africains, avec un bureau extérieur au Japon, la Banque contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 Etats membres régionaux.

