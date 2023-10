Afrique du Sud : La Chambre africaine de l'énergie célèbre l'appareillage du méthanier congolais

25 Octobre 2023

LIBREVILLE, 25 octobre (Infosplusgabon) - La société énergétique mondiale Eni a célébré le départ des navires Tango Floating Liquefied Natural Gas (FLNG) et Excalibur Floating Storage Unit (FSU) de Dubaï vers les côtes de la République du Congo. Cette étape importante - qui a eu lieu le 21 octobre 2023 en présence du ministre congolais des Hydrocarbures Bruno Jean-Richard Itoua et de Maixent Raoul Ominga, directeur général de la Société nationale des pétroles du Congo - signale la réalisation imminente de la première phase du projet Congo LNG, dont le début de la production est prévu pour décembre 2023.

En tant que porte-parole du secteur énergétique africain et fervent défenseur de la réalisation de projets de gaz naturel liquéfié (GNL) à grande échelle en Afrique, la Chambre africaine de l'énergie ( AEC) félicite le gouvernement du Congo et Eni pour cette étape importante.

Le Tango FLNG a une capacité de liquéfaction d'environ un milliard de mètres cubes de gaz par an (mmc) et sera ancré à seulement 3 km au large, à côté du navire Excalibur FSU, dès son arrivée au Congo. Le projet capitalise sur les ressources gazières de Marine XII et utilise les installations de production existantes dans le cadre d'une approche progressive visant à atteindre une capacité de liquéfaction de gaz d'environ 4,5 milliards de mètres cubes au moment du plateau. Selon Eni, un deuxième navire FLNG est actuellement en construction et devrait entrer en production d'ici 2025.

Associé à un engagement louable en faveur de l'élimination totale du brûlage systématique de gaz, ce projet devrait faire progresser de manière significative la production de gaz dans le pays et servir de catalyseur pour une croissance durable et à long terme. En outre, cette réalisation est importante pour la République du Congo, car elle permet au pays d'émerger comme un acteur redoutable sur le marché mondial du GNL. Le projet répond non seulement à la demande croissante d'énergie du pays, mais offre également une occasion unique d'exploiter les ressources excédentaires de gaz par la production de GNL. En conséquence, la République du Congo est prête à rejoindre les rangs des exportateurs mondiaux de GNL en un temps record.

À la lumière de ces développements, l'AEC soutient fermement cette réalisation monumentale. L'AEC est depuis longtemps un fervent défenseur du rôle que joue le gaz naturel dans l'avenir énergétique de l'Afrique, et des projets tels que celui-ci mettent en évidence l'impact et la volonté des entreprises énergétiques internationales et des gouvernements africains de libérer tout le potentiel du gaz africain. Les ministres Itoua et Ominga ont tous deux joué un rôle déterminant dans le lancement de ce projet, jetant les bases d'un avenir gazier solide en République du Congo.

Le projet Congo LNG illustre non seulement l'engagement de la République du Congo en faveur d'une production d'énergie responsable et durable, mais il souligne également le positionnement stratégique du pays dans le paysage énergétique mondial. Avec le départ de l'unité Tango FLNG et de l'installation Excalibur FSU, le pays est sur la bonne voie pour libérer tout son potentiel énergétique et contribuer de manière significative au marché mondial du GNL.

« Le départ de l'unité Tango FLNG et de l'installation Excalibur FSU marque un moment charnière dans le paysage énergétique de l'Afrique. Cela signifie que la République du Congo s'apprête à devenir un producteur majeur de GNL, ce qui correspond parfaitement à la vision de l'AEC d'une économie basée sur le gaz sur le continent. Le gaz naturel est indéniablement le carburant de l'avenir en Afrique, et des projets tels que celui-ci sont essentiels pour nous propulser vers un avenir énergétique durable et prospère », a déclaré NJ Ayuk, président exécutif de l'AEC.

Des projets tels que l'initiative Congo LNG servent de catalyseurs à l'économie gazière en plein essor sur le continent. À l'approche de décembre 2023, tous les regards sont tournés vers la République du Congo, qui s'apprête à démarrer sa production de GNL. Cet événement capital consolide non seulement la position de la nation sur la scène mondiale, mais ouvre également la voie à un avenir où le gaz naturel jouera un rôle central dans la prospérité de l'Afrique. L'AEC, ainsi que la communauté mondiale de l'énergie, attendent avec impatience l'aube de cette nouvelle ère pour la République du Congo.



