RDC : Le DRC Agribusiness a été à la hauteur des résultats attendus

LIBREVILLE, 25 octobre (Infosplusgabon) - En collaboration avec la Société financière internationale (SFI), la Banque africaine de développement (BAD) et One Africa Forums, le ministère des Finances et le ministère de l'Agriculture de la république démocratique du Congo (RDC) ont annoncé récemment l'organisation d'un évènement pionnier, le DRC Agribusiness Forum, les 4 et 5 octobre à Kinshasa autour du thème : "La revanche du sol sur le sous-sol".

L'événement avait été soutenu par des personnalités importantes telles que Son Excellence Monsieur Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la RDC, Sérgio Pimenta, VicePrésident de l'IFC pour l'Afrique, et Adesina Akinwunmi, Président de la BAD.

Le forum a réuni plus de 500 professionnels spécialisés, responsables gouvernementaux, organismes de financement et investisseurs du secteur.

Le Thème : "La revanche du sol sur le sous-sol" a mis en avant le potentiel d'investissement dans le secteur de l'agribusiness en RDC. Il a permis la mise en œuvre d’un Conseil Consultatif Présidentiel pour le Pacte National de l’Agriculture et de l’Alimentation (CCP-PNAA).

Pour rappel, le Potentiel Agricole de la RDC est souvent connue pour ses vastes ressources naturelles enfouies sous terre. La RDC reconnaît également le potentiel exceptionnel de son secteur agricole, qui contribue à environ 20% du PIB et emploie près de 70% de la population. Le forum a permis de mettre en lumière ce potentiel et à stimuler des investissements stratégiques dans le secteur.

"Dans un contexte mondial marqué par les crises écologiques et sécuritaires, la RDC a décidé de placer l'agriculture au cœur de son développement économique.

Le forum a été une occasion unique de mettre en exergue le modèle agricole congolais", ont déclaré les organisateurs.

