Backbase lance “Grand Central”, une solution d'intégration de nouvelle génération, et consacre un fonds de 10 millions de dollars à cette importante innovation

Backbase , l'un des principaux fournisseurs de plateformes bancaires, annonce le lancement de "Grand Central", Integration Platform-as-a-Service (iPaaS). Cette offre révolutionnaire va permettre aux banques d'accélérer leurs efforts de modernisation et de transformation numérique. Les banques consacrent une part importante de leur budget et de leurs ressources à la création, à la maintenance et au démantèlement des intégrations entre les différentes technologies, produits et solutions au sein de leur organisation.

Une intégration efficace entre les systèmes bancaires centraux, les systèmes de gestion de la relation client et les technologies externes nécessite un système personnalisé sur mesure, coûteux en termes de travail et de budget.

Ces importantes dépenses, qui ajoutent des complexités inutiles, ralentissent les projets de transformation numérique et détournent les ressources de la création de valeur pour les banques.

“Grand Central” va révolutionner ce paysage en proposant une plateforme d'intégration innovante: Integration Platform-as-a-Service (iPaaS) , qui fournit des API unifiées pour alimenter les applications des banques et des développeurs tiers. En utilisant un modèle basé sur BIAN et des API bancaires unifiées, “Grand Central “connecte de manière transparente n'importe quelle application à divers systèmes en aval, y compris les plateformes bancaires centrales, les systèmes de gestion de la relation client, les systèmes de paiement et de fintech, et plus encore.

Grâce à l'utilisation de connecteurs prêts à l'emploi, les banques peuvent rapidement accélérer leur mise sur le marché tout en réduisant de manière significative les budgets généralement associés aux intégrations. Avec “Grand Central”, les banques auront la possibilité d'harmoniser les données à travers leurs différentes technologies, ce qui se traduira par une expérience client numérique transparente à travers les applications web et mobiles fonctionnant sur la plateforme Backbase Engagement Banking Platform.

Jouk Pleiter, PDG de Backbase, a souligné l'importance cruciale de cette solution en déclarant : "Les banques d'aujourd'hui sont accablées par une infrastructure informatique vieillissante très fragmentée, ce qui rend extrêmement difficile de suivre l'évolution des attentes des clients.

Notre équipe de services d'intégration fonctionne comme une extension de l'organisation informatique d'une banque, simplifiant et résolvant les défis d'intégration qui ont entravé de nombreuses banques dans l'exécution de leur stratégie de transformation numérique. Avec “Grand Central”, nos clients peuvent tirer parti d'une infrastructure d'API unifiée basée sur BIAN, donnant un accès instantané à des solutions technologiques financières de pointe.

En profitant des puissantes capacités de Backbase, de sa vaste expérience et de ses solutions de nouvelle génération, les banques peuvent utiliser ces solutions innovations pour consolider leur architecture d'intégration informatique."

Quels sont les principaux avantages de “Grand Central” ?

- Intégration universelle : La solution ultime reliant les solutions et technologies ISV fragmentées , permettant des communications transparentes.

- Réduction de la complexité : Rationalisation du paysage technologique complexe sur lequel s'appuient les banques, ce qui permet de réaliser des économies et d'améliorer l'efficacité opérationnelle.

- Accélération de la mise sur le marché : La première plateforme de l'industrie financière qui propose des connecteurs prédéfinis et des capacités d'intégration prêtes à l'emploi facilite le déploiement rapide de nouveaux services bancaires, ce qui permet aux banques de devancer la concurrence.

Conformément à son engagement de révolutionner le secteur bancaire, Backbase a également créé un fonds d'investissement de 10 millions de dollars. Ce fonds est destiné à accélérer la connectivité des produits spécifiques à chaque région, permettant aux banques du monde entier de rationaliser leurs opérations, de réduire leurs coûts et d'offrir des expériences exceptionnelles à leurs clients.

Backbase apporte une riche expérience de la mise en œuvre de projets complexes de bout en bout au sein des grandes institutions financières du monde entier. Les nouveaux services comprennent la conception d'API, l'architecture de solutions, le conseil DevOps et CI/CD, les services de migration de données et la gestion des interfaces à long terme.

Backbase est également à l'avant-garde de la révolution du secteur bancaire, avec pour mission de donner aux banques les moyens de réimaginer et de moderniser leurs opérations informatiques et commerciales. Son engagement en faveur de l'orientation client et de l'élimination des solutions ponctuelles continue de stimuler l'innovation et l'efficience dans le paysage financier en constante évolution.

Backbase a pour mission de réinventer la banque autour du client. Backbase a créé la plateforme Backbase Engagement Banking Platform - une plateforme unifiée avec le client au centre, permettant aux banques d'accélérer leur transformation numérique. De l'intégration des clients, au service, à la fidélité et à l'origination des prêts, notre plateforme unique - ouverte et sans friction, avec des applications prêtes à l'emploi - améliore tous les aspects de l'expérience client. Construite dès le départ avec le client comme priorité, notre plateforme d'engagement bancaire s'intègre facilement aux systèmes bancaires centraux existants et est pré-intégrée avec les dernières fintechs, permettant aux institutions financières d'innover à grande échelle.

Les analystes de l'industrie, tels que Gartner, Celent, Omdia et IDC, reconnaissent continuellement le leadership de Backbase dans sa catégorie. Plus de 120 institutions financières dans le monde ont adopté la plateforme d'engagement bancaire de Backbase, notamment AIB, Banorte, Barclays, BIAT, Bank of the Philippine Islands, BDO, BNP Paribas, Banque Saudi Fransi, BRD, Citibank, Citizens Bank, Discovery Bank, First National Bank, HDFC, Ila Bank, KeyBank, Lloyds Banking Group, NatWest, Navy Federal Credit Union, OTP Group, PostFinance, Raiffeisen, RBC, Standard Bank, Saudi National Bank, Société Générale, Truist et TPBank.

Backbase est une entreprise fintech privée, fondée en 2003 à Amsterdam (siège mondial), avec des bureaux régionaux à Atlanta (siège des Amériques), Boise, Cardiff, Dubaï, Hyderabad, Cracovie, Londres, Mexico, Milan, New York, Singapour (siège de l'Asie), Sydney et Toronto.

