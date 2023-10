NIGERIA : L'innovateur de l'avation commerciale Vivajets dévoile son service de propriété fractionnée d’avions

21 Octobre 2023

LIBREVILLE, 21 octobre (Infosplusgabon) - Selon un communiqué de presse, Vivajets, l’innovateur nigérian de l’aviation commerciale, vient de dévoiler une gamme de produits révolutionnaires lors d’une récente conférence internationale organisée par l’entreprise à Lagos. Vivajets publie également un guide sur la propriété fractionnée, un service spécialisé qui offre la possibilité à ses clients de devenir copropriétaires d’un avion.

Alors que l’Afrique s’engage sur la voie de la croissance démographique, de l’innovation et de l’entreprise, de nouveaux dirigeants entrent en scène. L’aviation commerciale est ainsi devenue essentielle dans l’.optimisation des efficiences. L’aviation commerciale a le potentiel de stimuler le développement économique africain et de renforcer la connectivité sur l’ensemble du continent. Vivajets met tout en œuvre pour répondre à cette demande croissante grâce à un éventail complet de services, notamment la gestion des avions, des possibilités de multipropriété, et l’achat-vente d’appareils. Vivajets est une société de Falcon Aerospace Group, au côté des plateformes numériques CharterXE et FlyPJX.

« Vivajets est plus qu’une entreprise. Nous sommes une organisation jeune et dynamique, qui a vu le jour pour répondre à la nécessité de rassembler les Africains, de promouvoir la connectivité régionale et d’assurer la croissance et la renaissance de l’Afrique », déclare Chukwuerika Achum, CEO.

« Nous voulons faire partie du prochain chapitre de l’Afrique. Nous voulons soutenir la génération de talents qui réécrira l’histoire du continent. Nous sommes convaincus que notre stratégie commerciale et notre culture d’entreprise contribueront à accélérer l’intégration de l’Afrique. »

Vivajets exploite actuellement plusieurs lignes internationales depuis sa base à Lagos. Les destinations incluent Londres, Accra et Abidjan, avec une gamme de stratégies opérationnelles conçues pour améliorer l’efficience des voyages, réduire les temps de trajet, optimiser les appareils et rendre l’aviation commerciale plus accessible et rentable.

Tejumade Salami, responsable de l’excellence commerciale, qualifie la culture d’entreprise de Vivajets de « dynamique, novatrice et conviviale ».

« Bâtir une culture d’entreprise d’exception commence par le recrutement. Chez Vivajets, nous veillons à recruter un ensemble de personnes ayant des valeurs faisant écho à notre culture de travail. »

« Dans chacune de nos opérations, nous prônons le principe de sécurité. Nous avons créé un environnement soucieux de la sécurité de nos passagers, de nos équipages et de nos appareils. Nous sommes également une entreprise axée sur le service client et l’innovation. Nous recherchons sans relâche de nouvelles méthodes pour satisfaire les attentes de notre clientèle et améliorer l’efficience opérationnelle », poursuit Salami.

« La technologie joue un rôle crucial dans la façon dont Vivajets exerce son activité et propose ses services. La culture de l’innovation et l’utilisation de la technologie sont omniprésentes dans nos opérations, ainsi que dans notre culture d’entreprise », souligne Basil Agbor Bessong, responsable des produits et de l’innovation.

« Grâce à la technologie, nous sommes en mesure de maintenir la réactivité de notre équipe et de travailler de manière collaborative, partout dans le monde. Nous avons également déployé des plateformes numériques pour élargir l’accès à nos services ».

