Gabon : L'Aéroport international Léon Mba distingué pour son implication à l'environnement et le développement durable

21 Octobre 2023

Gabon-Economie-Développement durable/ Aéroport de Libreville

LIBREVILLE, 19 octobre (Infosplusgabon) - L'Aéroport International de Libreville (ADL) s'est vu décerner une distinction couronnant son engagement au développement durable et au respect de l'environnement, souligne un communiqué de presse de Arise Infrastructure Services dont Infosplusgabon a obtenu une copie. L'évènement a eu lieu à Dakar, lors de la 70e assemblée générale de la Conférence régionale de l'Association internationale des Aéroports (ACI Africa).

Notons que " Cette distinction reconnait les performances exceptionnelles de l'aéroport en matière de gestion de l'environnement et de développement durable".

Toujours selon le communiqué, "depuis de nombreuses années, l’Aéroport International de Libreville s’est engagé dans une démarche environnementale visant à atteindre plusieurs objectifs, notamment la conformité aux exigences règlementaires et contractuelles, la réduction de ses émissions de gaz à effet de serre et l’optimisation de la gestion des déchets. Ces efforts ont conduit à une participation active de l’Aéroport à la démarche Airport Carbon Accréditation, lancée par l’Association Internationale des Aéroports (ACI), qui vise à se conformer aux objectifs de la Conférence des Parties (COP) et à intensifier les efforts pour limiter l’augmentation globale de la température de la planète, ainsi que les engagements du Gabon".

"Grâce à ses efforts, l’Aéroport de Libreville (ADL) est désormais le premier aéroport d’Afrique centrale et le deuxième en Afrique à être certifié neutre en carbone", poursuit le communiqué.

Soulignons que "le prix remporté lors de l’assemblée générale de l’ACI AFRICA à Dakar est un témoignage de l’engagement continu d’ADL envers la protection de l’environnement et le développement durable. Cette reconnaissance prestigieuse place l’aéroport en tête de sa catégorie en ce qui concerne la gestion de l’environnement."

Enfin, ARISE Infrastructure Services tient à féliciter l’Aéroport International de Libreville pour cette réalisation exceptionnelle et à remercier toutes les parties prenantes, y compris les ONGs, qui ont contribué à cet accomplissement ».



