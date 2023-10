Afrique : Mondelēz International signe un Protocole d'Accord avec le Ministère ivoirien de la Femme, de la Famille et de l'Enfant

15 Octobre 2023

LIBREVILLE, 15 octobre (Infosplusgabon) - Le protocole d'accord signé récemment vise à renforcer des efforts visant à protéger les enfants dans les communautés cacaoyères, à réaffirmer l'engagement continu de l'entreprise dans la collaboration entre le secteur privé et le secteur public afin d'aider à résoudre des problèmes systémiques.

Mondelēz International est fier d'annoncer la signature d'un protocole d'accord avec le Ministère ivoirien de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, visant à renforcer les efforts conjoints en matière de protection de l'enfance par le biais du programme d’approvisionnement en cacao plus durable de l’entreprise, Cocoa Life, et à travailler vers la vision commune d'un secteur du cacao exempt de travail des enfants. Le Protocole d'Accord réaffirme les efforts continus de l'entreprise dans la collaboration entre le secteur privé et le secteur public, ainsi que son ambition de développer Cocoa Life en accord avec les stratégies nationales pour aider à résoudre les problèmes systémiques dans la chaîne d'approvisionnement du cacao.

S'appuyant sur 10 ans d'expérience et d'enseignements tirés de la collaboration avec plus de 200 000 agriculteurs dans les principaux pays producteurs de cacao, Mondelēz International a récemment annoncé la prochaine phase de son programme Cocoa Life, soutenu par 600 millions de dollars supplémentaires jusqu'en 2030, ce qui porte l'investissement total depuis le début du programme en 2012 à 1 milliard de dollars américains. L'objectif de cette nouvelle phase est d'augmenter le volume de cacao à grande échelle et de travailler avec environ 300 000 agriculteurs d'ici à 2030. Avec cet investissement, Mondelēz International vise à stimuler l'innovation intelligente et à catalyser la collaboration sectorielle pour contribuer à relever les défis environnementaux et les problèmes de droits de l'homme systémiques.

Comme indiqué dans la dernière stratégie du programme Cocoa Life pour aider à protéger les enfants, l’entreprise se concentre sur la collaboration avec les gouvernements, les fournisseurs, les ONGs, les partenaires indépendants, les agriculteurs et leurs communautés pour aider à prévenir le travail des enfants, mettre en place des systèmes de surveillance et de remédiation du travail des enfants (CLMRS) et favoriser des solutions systémiques impliquant des initiatives stratégiques avec les gouvernements.

"Depuis 2013, Cocoa Life travaille avec des partenaires en Côte d'Ivoire pour aider à améliorer les conditions de vie des populations et protéger les paysages où pousse le cacao. À la fin de 2022, nous avons déjà touché environ 64 000 agriculteurs dans plus de 1 400 communautés de cacao en Côte d'Ivoire grâce à notre approche intégrée. Nous sommes déterminés à jouer un rôle et à être un partenaire axé sur les solutions alors que nous visons à travailler vers un secteur exempt de travail des enfants ", a déclaré Cedric Van Cutsem, Senior Director, Cocoa Life, Mondelēz International. "Notre stratégie repose sur la réalité que la lutte contre le travail des enfants est un objectif partagé et nécessite un partenariat solide avec les gouvernements, les fournisseurs, les communautés, les ONGs partenaires, les entreprises du même secteur et les partenaires multisectoriels ; c'est pourquoi nous tenons à maintenir et à renforcer la collaboration avec les ministères et les organismes à tous les niveaux. Nous sommes heureux de signer un Protocole d'Accord qui définit des objectifs communs pour aider à protéger les enfants et qui s'aligne sur la stratégie nationale de protection de l'enfance".

La collaboration avec le gouvernement de Côte d'Ivoire, par le biais du Protocole d'Accord, soutiendra les efforts de l’entreprise pour mettre en œuvre et étendre les systèmes de surveillance et de remédiation du travail des enfants en Côte d'Ivoire, alors que nous travaillons pour atteindre notre objectif de couvrir 100% des communautés de Cocoa Life en Afrique de l'Ouest d'ici 2025. MDLZ continuera à travailler en partenariat avec les autorités nationales chargées de la protection de l'enfance pour renforcer les capacités des comités de protection de l'enfance, sensibiliser au sein des communautés et apporter un soutien aux enfants vulnérables.

Au nom de la Ministre Nassénéba Touré, le Directeur de Cabinet a salué cette démarche importante de Mondelēz International avec son programme Cocoa Life qui comprend des piliers clés visant à améliorer les moyens de subsistance dans les communautés agricoles de cacao.

Il a par la suite indiqué qu’avec cette approche, Mondelēz International travaille avec le Ministère pour mettre en œuvre des actions de sensibilisation communautaire visant à protéger les enfants et à promouvoir le changement de comportements collectifs dans les communautés cacaoyères pour lutter contre les pires formes de travail des enfants.

"Pour voir des résultats tangibles pour le bien être des communautés, il est important pour nous de collaborer avec les organisations intergouvernementales et le secteur privé ainsi que ses initiatives", a déclaré Diarrassouba Moussa, Directeur de Cabinet du Ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant de Côte d'Ivoire.

Mondelēz International, Inc. (Nasdaq: MDLZ) donne les moyens à chacun de concilier snacking et bien manger à travers 150 pays. Avec un chiffre d'affaires net d'environ 31 milliards de dollars US en 2022, MDLZ est l’un des leaders mondiaux du snacking, avec des marques mondiales et locales, telles que Oreo, Ritz, LU, Clif Bar et les biscuits Tate’s Bake Shop, ainsi que les marques de chocolat Cadbury Dairy Milk, Milka et Toblerone. Mondelēz International est fier de faire partie de l'indice Standard and Poor's 500, du Nasdaq 100 et du Dow Jones Sustainability Index. (SOURCE : Mondelēz International)

