ISRAEL : Le directeur régional du Comité international de la Croix-Rouge pour le Proche et le Moyen-Orient s'inquiète de la situation dans les territoires occupés

LIBREVILLE, 13 octobre (Infosplusgabon) - Le directeur régional du Comité international de la Croix-Rouge pour le Proche et le Moyen-Orient, Fabrizio Carboni, déplore la situation qui prévaut face à l’effroyable misère humaine causée par cette escalade du conflit et implore aujourd’hui les parties de réduire les souffrances des civils.

Alors que Gaza se retrouve sans accès à l’électricité, ses hôpitaux s’en voient également privés, ce qui menace la vie des nouveaux nés en couveuse et des patients âgés sous oxygène. Impossible d’utiliser les appareils de dialyse rénale ou de faire des radios. Sans électricité, les hôpitaux risquent de se transformer en morgues.

Les familles de Gaza peinent déjà à trouver de l’eau potable. Aucun parent ne devrait être forcé de donner de l’eau insalubre à son enfant assoiffé.

De leur côté, de nombreuses familles israéliennes sont terriblement inquiètes pour leurs proches qui ont été pris en otage. La prise d’otages est interdite par le droit international humanitaire et toute personne détenue doit être immédiatement libérée.

Nous dialoguons actuellement avec des représentants du Hamas et d’Israël dans le but de faire avancer cette question. En notre qualité d’intermédiaire neutre, nous nous tenons prêts à effectuer des visites humanitaires, à aider les otages et leurs familles à maintenir le contact ainsi qu’à faciliter toute libération.

Le Comité international de la Croix-Rouge (CICR) est une organisation neutre, impartiale et indépendante dont le mandat strictement humanitaire découle des Conventions de Genève de 1949. Il porte assistance aux personnes touchées par un conflit armé ou d’autres situations de violence partout dans le monde, mettant tout en œuvre pour améliorer leur sort et protéger leur vie et leur dignité, souvent en collaboration avec ses partenaires de la Croix-Rouge et du Croissant-Rouge.

