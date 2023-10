La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) et l'Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (ICD) signent un protocole d'accord avec le Royaume du Maroc

13 Octobre 2023

MARRAKECH, Maroc, 13 octobre (Infosplusgabon) - Selon un communiqué de presse de la Société internationale islamique de Financement du commerce (ITFC), le protocole vise à établir un cadre général qui facilite la coopération entre les parties et renforce les capacités de développement économique et social ; L'ITFC a l'intention de fournir un financement à hauteur de 100 millions de dollars pour soutenir l'importation de biens stratégiques et renforcer les efforts des entreprises marocaines dans le secteur de l'exportation ; Un investissement de 100 millions de dollars sera également réalisé par l'ICD pour financer des projets locaux et transfrontaliers, renforcer le développement des infrastructures, l'industrie manufacturière, l'inclusion financière et les services financiers.

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé (ICD), membres du Groupe de la Banque Islamique de Développement ( BID), et le Royaume du Maroc ont signé un Protocole d'Accord tripartite (MoU). L'accord a été signé par S.E. Mme Nadia Fattah Al Alaoui, Ministre de l`Economie et des Finances du Royaume du Maroc, et S.E. Eng. Hani Salem Sonbol, Directeur Général de la Société Internationale Islamique de Financement du Commerce et Directeur Général par intérim de la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé. Cette signature a eu lieu lors d'une réunion entre les deux parties en marge des Assemblées Annuelles de la Banque Mondiale et du Fonds Monétaire International tenues à Marrakech, Royaume du Maroc.

Le protocole d'accord vise à faciliter la coopération entre toutes les parties dans plusieurs domaines, en mettant l'accent sur l'importance du secteur de l'énergie en tant que moteur du développement économique et social. Les deux institutions ont l'intention de soutenir le secteur de l'énergie en finançant des entreprises publiques et privées. Elles cherchent également à renforcer le financement des petites et moyennes entreprises et à transférer l'expertise du Maroc en matière d'agriculture vers les pays de l'Organisation de la Coopération Islamique.

En outre, les deux institutions se concentrent sur le soutien des projets de partenariat public-privé, en plus de fournir des financements dans divers secteurs tels que l'industrie manufacturière, les services, l'exploitation minière et l'infrastructure. Cette coopération vise également à assurer la sécurité alimentaire et à renforcer les échanges de connaissances et de moyens financiers entre le Royaume du Maroc et les États membres Africains et Arabes.

Les deux institutions ont également annoncé le Programme opérationnel pays pour la coopération avec le Royaume du Maroc, où le programme opérationnel pays de l'ITFC pour la période 2024-2026 couvre de nouveaux financements à hauteur de 100 millions de dollars US pour soutenir les importations de biens stratégiques et renforcer les efforts d'exportation des entreprises marocaines. Il s'agit notamment de renforcer les relations avec les partenaires stratégiques au Maroc et d'encourager les institutions marocaines à participer aux projets de l'ITFC visant à promouvoir les exportations marocaines dans des secteurs clés tels que l'énergie et l'agriculture. Le programme comprend également l'octroi de mécanismes de financement du commerce aux entités publiques, aux institutions financières et aux entreprises marocaines, ainsi que le développement du commerce en coopération avec le Royaume et le soutien à l'établissement de plates-formes logistiques marocaines dans certains pays africains. Cela s'inscrit dans le cadre de la coopération visant à transférer l'expertise et les connaissances marocaines vers d'autres pays afin de renforcer le développement humain et économique.

En ce qui concerne le programme opérationnel pays de l'ICD, l'institution vise à renforcer la coopération avec le Royaume du Maroc au cours de la période allant de 2024 à 2026. Il convient de noter que l'institution a réalisé un investissement stratégique dans les actions d’Al Khdar Bank, en partenariat avec le Crédit Agricole du Maroc, où l'institution détient 49% des actions de la Banque. L'ICD a également annoncé que dans le cadre du nouveau programme pays, elle approuvera de nouveaux financements et investissements d'une valeur de 100 millions de dollars US au profit d'entités marocaines afin de mettre en œuvre des projets locaux et transfrontaliers. En outre, l'ICD reste prête à soutenir le Maroc à développer son programme de sukuk souverain. L'institution cherche également à renforcer l'inclusion financière, le financement des petites et moyennes entreprises et le financement participatif au Royaume du Maroc. Cette coopération renforcera le développement économique et durable du Royaume du Maroc et approfondira les relations entre la Société Islamique pour le Développement du Secteur Privé et le Royaume.

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) est membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a été créée dans le but premier de promouvoir le commerce entre les pays membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), ce qui contribuerait en fin de compte à l'objectif global d'amélioration des conditions socio-économiques des populations à travers le monde. Depuis le début de ses opérations en janvier 2008, l’ITFC a fourni 70 milliards de dollars de financement aux pays membres de l'OCI, faisant de la Société le premier fournisseur de solutions commerciales pour répondre aux besoins des Pays Membres de l'OCI. En endossant le rôle de catalyseur du développement commercial parmi les Pays Membres de l'OCI et au-delà, la Corporation permet aux entités des Pays Membres d'accéder plus facilement au crédit commercial et leur fournit les outils de renforcement de leur capacité en matière de commerce, ce qui leur permet d'être compétitives sur le marché international.

L'ICD est une organisation multilatérale et un membre du groupe de la Banque islamique de développement (BID). Le mandat de l'ICD est de soutenir le développement économique et de promouvoir la croissance du secteur privé dans ses pays membres en fournissant des facilités de financement et/ou des investissements en accord avec les principes de la Shariah. En outre, l'ICD offre des services de conseil aux gouvernements et aux organisations privées afin d'encourager la création, l'expansion et la modernisation des entreprises privées. L'ICD est noté AA/F1+ par Fitch et Aa3/P1 par Moody's. (Source : Islamic Corporation for the Development of the Private Sector (ICD)).

FIN/INFOSPLUSGABON/DFS/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon