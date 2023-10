Afrique : Koree, une fintech camerounaise, remporte l'Ecobank Fintech Challenge 2023

13 Octobre 2023

Afrique-Technologie- Fintech Challenge 2023

LIBREVILLE, 13 octobre (Infosplusgabon) - Le Groupe Ecobank, le groupe bancaire panafricain, a décerné le prix de l’Ecobank Fintech Challenge 2023 à Koree, une fintech basée au Cameroun. Soit 50 000 USD. L'annonce a été faite par un jury prestigieux lors de la finale du concours qui s'est tenue au siège de la banque, au Centre panafricain, à Lomé, au Togo.

Koree a remporté la victoire après avoir fait face à une forte concurrence de la part de sept autres fintechs. Les finalistes ont présenté leur solution innovante devant un jury indépendant composé de cinq personnes. Ces huit finalistes ont été soigneusement sélectionnés parmi plus de 1 400 fintechs provenant de 64 pays, témoignant du succès grandissant du concours depuis sa création il y a six ans, ainsi que de la richesse de l'innovation et de l'ingéniosité, en particulier sur le continent africain.

Les huit finalistes sont Flexpay Technologies (Kenya), IPOXcap AI (Afrique du Sud), Kastelo (Afrique du Sud), Koree (Cameroun), Kori Tech (Sénégal), Smart Teller Technologies (Nigeria), Rubyx (Belgique) et Wolf Technologies (RDC).

Koree a été désigné vainqueur à l'issue de trois phases de sélection et va remporter un prix de 50 000 USD. Wolf Technologies, qui est arrivé en deuxième place, va se voir attribuer 10 000 USD, tandis que Flexpay Technologies, classé troisième, recevra 5 000 USD.

Le trophée de l’Ecobank Fintech Challenge est l'un des prix en espèces les plus importants attribués sans conditions dans le domaine de la fintech en Afrique subsaharienne, destiné spécifiquement à encourager l'innovation dans ce secteur. Avec son application de cashback et de fidélité qui numérise les paiements aux commerçants, Koree a fait forte impression sur le jury et a remporté une victoire bien méritée.

Le gagnant et les sept autres finalistes ont été intégrés dans le prestigieux Ecobank Fintech Fellowship. Ce programme unique offre aux entreprises fintech l'opportunité d'explorer des partenariats commerciaux potentiels avec Ecobank, notamment la possibilité de s'intégrer de manière transparente aux plateformes de la banque et de déployer leur solution fintech sur les 35 marchés africains de Ecobank.

Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a indiqué : “Les huit finalistes de cette année ont fait preuve d'une innovation exceptionnelle et prometteuse. Nous nous réjouissons de collaborer avec eux pour développer des produits, des services et des solutions innovants qui profiteront à nos clients et contribueront à faire progresser notre continent. Nous sommes convaincus que l'établissement de partenariats durables avec les fintechs et l’écosystème technologique global constitue une stratégie viable pour proposer des services pratiques et abordables à nos clients”.

Saluant le lauréat, Jeremy Awori a ajouté : “Nous adressons nos plus vives félicitations à Koree, la première fintech dirigée par une femme à remporter le concours, pour sa victoire remarquable et sa contribution innovante au paysage de la fintech. Nous serons ravis de collaborer avec elle”.

M. Awori a tenu un discours lors de la finale, à laquelle assistait également Mme Cina Lawson, ministre de l'Économie numérique et de la Transformation de la République togolaise. M. Awori a également exprimé la profonde gratitude de Ecobank envers le jury et a remercié les sponsors et les partenaires, notamment Huawei, le sponsor or de cette année, Arise, Proparco, Asky Airlines, Jeune Afrique et The Africa Report.

Il faut souligner que la compagnie aérienne Asky Airlines, qui dessert 28 destinations en Afrique, a accordé des billets aller-retour gratuits aux trois lauréats. Le directeur général d'Asky, Esayas Woldemariam, a remis les billets aux gagnants lors de l'événement.

Magalie Gauze-Sanga, directrice générale de Koree, a fait part de son enthousiasme après avoir remporté le Fintech Challenge : “Le fait que Koree ait remporté l’Ecobank Fintech Challenge est un triomphe pour l'innovation et la diversité. Nous sommes très fiers que l'innovation technologique que nous mettons en œuvre au Cameroun depuis de nombreuses années ait été récompensée, et il faut également mentionner que c'est la première fois qu'une femme remporte le prix Ecobank Fintech Challenge. Nous sommes enthousiastes à l'idée de travailler avec le Groupe Ecobank à travers son vaste réseau pour continuer à transformer le paysage financier en Afrique. Nous allons numériser les paiements tout en donnant davantage de moyens à des millions de consommateurs et en apportant de la valeur aux marques et aux commerçants locaux”.

Depuis sa création en 2017, l'Ecobank Fintech Challenge a suscité plus de 5 500 candidatures d'innovateurs fintech provenant de 64 pays à travers ses six éditions. Parmi cet impressionnant vivier de talents, 60 fintechs d'exception ont été intégrées à l'Ecobank Fintech Fellowship.

Les autres partenaires du concours de cette année sont Konfidants, TechCabal, Africa Fintech Network, ALX Ventures, Afrilabs, MEST Africa, Africa Business Angels Network, BlueSpace et Naija Start-ups.

L'édition 2023 a attiré plus de 1 400 fintechs issues de 64 pays.

