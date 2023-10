Afrique : Thales modernise le contrôle du trafic aérien zambien grâce à sa toute dernière solution TopSky ATC

10 Octobre 2023

Afrique-Sécurité aérienne -Modernisation de l'aéroport international Kenneth Kaunda de Lusaka

LIBREVILLE, 10 octobre (Infosplusgabon) - Thales accompagne la Zambia Airports Cooperation Limited dans la modernisation du système TopSky - ATC des centres de contrôle du trafic aérien (ATC) de l'aéroport international Kenneth Kaunda de Lusaka et de l'aéroport international Harry Mwanga Nkumbula de Livingstone. Renforcés par les solutions Datalink CPDLC et ADS-C, les centres ATC zambiens utiliseront des messages de données au lieu de la radio vocale ; cette évolution permet d’améliorer la sécurité des vols, en palliant notamment au risque de communications radios dégradées. Les canaux VHF seront néanmoins disponibles pour des communications vocales urgentes.

Après le contrat signé en 2014 avec Zambia Airport Cooperation Limited (ZACL), Thales modernise les centres ATC (Air Traffic Control) de l’aéroport de Lusaka et Livingstone en Zambie.

Thales complémente sa solution d’automatisation du contrôle du trafic aérien TopSky - ATC avec deux nouvelles applications : la communication contrôleur-pilote par liaison de données DataLink (CPDLC) permettant d'un dialogue clair et sécurisé entre le pilote et le contrôleur et la surveillance dépendante automatique (ADS-C) offrant une capacité de rapport automatique de l'état du vol de l'aéronef aux systèmes ATM au sol.

Pour assurer la sécurité de la navigation dans leur espace aérien, les opérateurs du contrôle de la circulation aérienne (ATCO) doivent connaître la position précise d'un aéronef avant et pendant le vol. Les plans de vol donnent un premier aperçu des intentions du pilote, mais la connaissance complète de la situation n'est possible que grâce à un réseau de capteurs connectés qui fournissent aux ATCO une connaissance en temps réel. Toutes ces données permettent la « déconfliction » des vols et, par conséquent, augmenteront la sécurité aérienne.

Thales TopSky - ATC est une solution d'automatisation du contrôle du trafic aérien conçue pour contrôler le trafic en route, d'approche et océanique, à la fois dans les environnements civils et militaires. TopSky - ATC permet aux contrôleurs aériens, ainsi qu'aux techniciens, d'avoir un accès innovant et intuitif aux informations de vol, un suivi précis et en temps réel pour une amélioration de la qualité et de la rapidité des prises de décision, des outils efficaces pour une meilleure détection et résolution des conflits, des capacités intégrées de séquençage et d'optimisation mais aussi un système robuste, fiable et facile à entretenir.

« Nous remercions ZACL pour leur confiance renouvelée et sommes fiers de les accompagner de nouveau dans le renforcement de la sécurité de la navigation aérienne en intégrant à notre système TopSky – ATC deux fonctions à la pointe de la technologie qui répondent parfaitement aux besoins actuels. Ensemble, Thales et ZACL préparent les voyages aériens de demain, toujours plus sécurisés. » Cyril Einaudi, Vice-Président du segment global Turnkey - Thales.

Au fil des années, Thales s’est imposé dans le domaine de l’ATM en Afrique, avec 80 % des centres de contrôle du continent équipés de TopSky – ATC. La solution est utilisée par plus de 16 000 contrôleurs sur la planète. Plus de 80 radars ATC opèrent aujourd’hui en Afrique.

Zambia Airports Corporation Limited (ZACL) est une société semi-publique détenue à 100 % par le gouvernement de la République de Zambie. Créée en 1989, elle a pour mission de développer, de gérer et d'exploiter des infrastructures aéroportuaires et de navigation aérienne répondant aux normes internationales dans l'ensemble du pays.

Thales est un leader mondial des hautes technologies spécialisé dans trois secteurs d’activité : Défense & Sécurité, Aéronautique & Spatial, et Identité & Sécurité numériques. Il développe des produits et solutions qui contribuent à un monde plus sûr, plus respectueux de l’environnement et plus inclusif.

Le Groupe investit près de 4 milliards d’euros par an en Recherche & Développement, notamment dans des domaines clés de l’innovation tels que le quantique, le Edge computing, la 6G et la cybersécurité.

Thales compte 77 000 collaborateurs répartis dans 68 pays. En 2022, le Groupe a réalisé un chiffre d'affaires de 17,6 milliards d'euros.

« Nous remercions ZACL pour leur confiance renouvelée et sommes fiers de les accompagner de nouveau dans le renforcement de la sécurité de la navigation aérienne en intégrant à notre système TopSky – ATC deux fonctions à la pointe de la technologie qui répondent parfaitement aux besoins actuels. Ensemble, Thales et ZACL préparent les voyages aériens de demain, toujours plus sécurisés. » Cyril Einaudi, Vice-Président du segment global Turnkey - Thales

FIN/INFOSPLUSGABON/DFS/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon