Gabon : Michel Ongoundou Loundah se voit ouvrir les portes du Sénat telle une force tranquille

10 Octobre 2023

Gabon-Politique-Michel Ongoundou Loundah nommé Sénateur

LIBREVILLE, 10 octobre (Infosplusgabon) - Candidat déterminé pour améliorer la vie au quotidien des habitants du 5e arrondissement de Libreville et, au de-là, celle des citoyens de la capitale, Libreville, via les élections générales du mois d'août dernier, Michel Ongoundou Loundah, 65 ans, s'est vu ouvrir samedi dernier, et parmi tant d'autres, les portes du palais du Sénat gabonais, par les autorités du Comité pour la Transition. Une décision qui vient consolider ses idéaux. Un mérite à la hauteur de son engagement politique exemplaire et surtout pour la cohérence dans ses idées constructives de voir se développer davantage un pays qui aurait dû mieux l'être depuis plusieurs décennies.

Une juste récompense pour un début d'une carrière politique riche et profitable pour tous

L'assaut pour la Mairie du 5e arrondissement de Libreville par Michel Ongoundou Loundah, était empreint d'intégrité et de bon sens. En effet, après avoir soutenu plusieurs personnalités politiques, dont certains candidats aux élections présidentielles précédentes, il se décida, enfin, de briguer les suffrages de ses compatriotes, à l'occasion des élections générales.

Pour rappel, c'est le président de la transition, Brice Clothaire Oligui Nguema, qui a nommé récemment par décret présidentiel la totalité des membres du Parlement de la transition. Michel Ongoundou Loundah a été nommé Sénateur et quatrième secrétaire au bureau du Sénat. On note au total 98 députés contre 143 dans la précédente législature, et 70 sénateurs contre 52 auparavant.

Pour Ongoundou Loundah : « nous sommes un seul peuple, on devrait pouvoir arriver à construire une démocratie saine où les institutions fonctionnent normalement à l’exemple du Ghana ou d’autres pays d’Afrique. Mais, pour y parvenir, il faudra que chacun y mette du sien ».

Pour plus de cohérence dans ses actions, Ongoundou Loundah a renoncé à son poste de Vice-président du parti politique « Réagir » pour en devenir un simple militant, rapportait lundi un confrère de la presse locale..

Partout à travers le monde, les sénateurs sont des parlementaires. Leur rôle principal est de voter la loi et de contrôler également l'action du gouvernement.

FIN/INFOSPLUSGABON/DFS/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon