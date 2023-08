Gabon : Le parti REAGIR créé le 2 février 2021 tisse sa toile sur l'échiquier politique gabonais

16 Août 2023

LIBREVILLE, 16 août (Infosplusgabon) - REAppropriation du Gabon, de son Indépendance, pour sa Reconstruction (REAGIR) est au départ un mouvement citoyen crée en France en 2015 par des Gabonaises et des Gabonais de la Diaspora. REAGIR est née du constat «…qu’au fil du temps, d’une manière ou d’une autre, le peuple gabonais a été débarqué de la locomotive Gabon et que depuis octobre 2009, cette exclusion de leur pays est devenue un principe quasi officiel de la politique mise en œuvre par le pouvoir en place … », selon le Directoire de REAGIR.

Cette « perversion » est jugée incompréhensible et inacceptable par les membres de REAGIR qui y voient le vecteur principal de tous les maux dont souffre leur pays pourtant « …si riche et doté aujourd’hui d’un capital Humain de très grande qualité... ».

REAGIR est donc clairement dans l’opposition et engagé aux côtés des forces politiques qui luttent pour l’alternance et le changement au Gabon notamment le Front Uni de l’opposition dans la perspective de l’élection présidentielle de 2016. Les membres de REAGIR se disent mobilisés et déterminés dans le combat pour l’avènement de la société du Travail & du Savoir, de la Justice, de l’Equité & l’Egalité, de la Solidarité & la Tolérance, de la Bienveillance.

REAGIR prône donc que chaque Gabonaise et chaque Gabonais fasse de la réappropriation de leur patrie un principe de leur participation citoyenne. Cela veut dire :

* Se réapproprier leur Histoire largement falsifiée

* Se réapproprier leur culture et leurs valeurs aujourd’hui bafouées

*Se réapproprier leur souveraineté et leur dignité profanées.

* Se réapproprier leur Économie et leurs Richesses accaparées et dilapidé par une infime minorité de profito-situationnistes.

* Se réapproprier leur capacité totale et irréversible de choisir librement leurs dirigeants

Un siège et un Directoire pour REAGIR

À l’instar d’autres associations de la Diaspora gabonaise REAGIR va alors multiplier les actions de mobilisations de la communauté gabonaise et des amis du Gabon en France.

REAGIR va également participer aux manifestations inédites contre la réélection jugée frauduleuse d'Ali Bongo Ondimba au terme de l’élection d'Août 2016

Au sortir de cette présidentielle très contestée, décision est prise par les membres de REAGIR de poursuivre le combat pour l’alternance et le changement … mais au Gabon. C’est ainsi que depuis plusieurs années des contacts ont été pris et des diligences effectuées…et le 2 février

2021 le parti politique REAGIR est créé à Libreville. Il se dote d’un siège et d’un directoire et tient les 19 & 20 mars son congrès extraordinaire de lancement officiel. (Sources REAGIR).





