Gabon : Michel Ongoundou Loundah souhaiterait que le  5e arrondissement devienne un espace citoyen enviable

14 Août 2023

Gabon-Politique-Elections Générales / Michel Ongoundou Loundah candidat à la mairie du 5e Arrondissement

LIBREVILLE, 14 août (Infosplusgabon) - Le candidat aux élections générales pour le poste de maire du 5e arrondissement de Libreville, Michel Ongoundou Loundah, s’il est élu, envisage de donner les moyens à chacun(e) de s'informer et de s'engager car la participation des populations sera toujours au cœur des pratiques municipales. Transformer le 5e arrondissement en espace citoyen, tel est le vœu du Vice-président du parti RÉAGIR (Réappropriation du Gabon, de son Indépendance, pour sa Reconstruction); une formation politique membre de la plateforme d’opposition Alternance 2023.

Un autre aspect du projet de gestion de la mairie du 5e arrondissement, selon M. Ongoundou Loundah, est de réduire la fracture numérique en proposant des ateliers informatiques aux agents de la mairie, mais également aux citoyens. Il se propose, en outre, de développer l’action culturelle afin, dit-il, « de susciter l’envie de découverte chez les habitants du 5e arrondissement tout en les amenant à se réapproprier notre patrimoine culturel et cultuel ».

Abordant la question de l’assistance à apporter aux personnes fragiles ou handicapées, le candidat explique : « Dès le début du mandat, nous procéderons à une analyse des besoins sociaux afin de mieux identifier les personnes en rupture de lien social et leur proposer des temps d’écoute et d’échange dans les différents quartiers. S’agissant des handicapés, nous instaurerons, comme cela se passe dans d’autres pays, un quota leur permettant d’exercer un emploi à la mairie. »

Afin d’assurer à l’activité municipale une réelle efficacité, l’implication des chefs de quartiers dans la gestion de l’arrondissement sera valorisée grâce, notamment, au renforcement de leurs prérogatives en matière de salubrité, d’information, de prévention et de médiation.

Tout naturellement, comme précisé dans un précédent article, la nouvelle équipe à la tête du 5e poursuivra la diversification de tous les outils d’information et de communication sur les supports traditionnels et numériques.

Dans l'optique d'une meilleure intégration dans le 5e arrondissement, il serait souhaitable de favoriser les relations intergénérationnelles par l’organisation périodique de divers rassemblements thématiques (soupes populaires, troc, ateliers d’échanges, services divers, etc.).

L'équipe Ongoundou Loundah optera pour une mairie en phase avec notre époque





Dans le cadre de la protection de l'environnement, la mairie va s'atteler à préserver et à valoriser les parcs existants et le patrimoine arboré (arbres des parcs et des rues). « Nous avons la chance de disposer, dans notre arrondissement, de quelques zones où pousse encore de la mangrove, notamment derrière Soduco, nous allons tout faire, si nous sommes élus, pour protéger cette ressource. Les jeunes, évidemment, devront s’y impliquer pleinement, car il s’agit de leur avenir ».

Homme des médias, il a dirigé l'hebdomadaire La Griffe avant de s'exiler pendant une dizaine d'années en France où il a lancé et dirigé le magazine Black Men et le 1er journal satirique panafricain, Le Gri-Gri International. Revenu au Gabon en 2009, quelques jours avant le décès du président Omar Bongo Ondimba, il avait, un moment, selon ses proches, envisagé de se présenter à l'élection présidentielle d'août 2009 avant, finalement, d'intégrer l'équipe de campagne d'André Mba Obame. En 2011, Mba Obame en fait son ministre de la Défense dans le gouvernement alternatif qu'il avait constitué pour contester le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba.

Michel Ongoundou Loundah est un ancien militant de l'Union nationale qui est passé par le Parti Souverainistes Écologistes dont il fut le numéro 2 et avec lequel il a animé la campagne de Jean Ping en 2016. Depuis un an il occupe le poste de Vice-président du parti Réappropriation du Gabon, de son Indépendance, pour sa Reconstruction (RÉAGIR). Cette formation politique est actuellement à la tête de la plateforme d’opposition Alternance 2023.

