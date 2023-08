Gabon : La SETRAG poursuit le renouvellement des voies de chemin de fer sur le tronçon Owendo-Franceville

13 Août 2023

Gabon-Economie-Transport/SETRAG

LIBREVILLE, 13 août (Infosplusgabon) - La Société d’Exploitation du Transgabonais (SETRAG) poursuit le renouvellement de la voie ferrée en vue de sa restauration totale entre les gares d’Owendo et de Franceville. Ainsi, près de de 280 kilomètres de Voies ont été renouvelées. Ces travaux de restauration de la voie ferrée interviennent depuis la suspension du trafic des trains voyageurs. Actuellement, la SETRAG assure principalement le transport des marchandises, des minerais, des grumes, des produits pétroliers.

Toutefois, le service public est momentanément suspendu; l’entreprise poursuivant les travaux de mise à niveau de la voie. Pour améliorer la sécurité du transport et mieux répondre aux attentes des usagers, les travaux du PRN, instaurés en accord avec les autorités gabonaises, visent la restauration durable de la capacité initiale de transport du chemin de fer.

Soulignons qu’avant l’acquisition du matériel de voyageurs en 2017, le réseau ferroviaire n’avait pas subi de travaux majeurs. A ce jour, près de 280 Kilomètres ont été renouvelés et cela en respectant les standards internationaux comprenant la fiabilité et la sécurité ferroviaire. La Setrag s’est engagée à terminer ces travaux sur toute la ligne.

En effet, l’objectif final est la remise à niveau de l’infrastructure ferroviaire et la sécurisation du domaine ferroviaire au service de tous les clients voyageurs et le fret. Sachant que le chemin de fer est un vecteur essentiel du développement et un levier stratégique de la croissance positive économique du Gabon, la Setrag en accord avec l’Etat gabonais a mis en place un vaste programme de remise à niveau de la voie sur plusieurs années avec un investissement s’élevant à hauteur de 334 milliards de francs CFA dont 230 milliards de FCFA consentis par la Setrag et les 104 autres milliards par l’Etat gabonais.

Pour y parvenir, la Setrag entend répondre aux besoins et aux inquiétudes des populations gabonaises. Cela se résume à l’élimination des ruptures de rails, l’amélioration des temps de parcours des trains de voyageurs, la réduction du nombre de détresse des locomotives, du temps d’attente des trains en gare, la sécurité des passagers et des trains de marchandises.

Rappelons que la Setrag est l’entreprise de transport ferroviaire qui exploite le réseau de chemin de fer gabonais.

