Gabon : Michel Ongoundu Loundah de bon électeur à candidat pour la mairie du 5e arrondissement de Libreville

12 Août 2023

Gabon-Politique-Elections Générales/Michel Ongoundou Loundah Candidat du 5e arrondissement

LIBREVILLE, 12 août (Infosplusgabon) - Michel Ongoundou Loundah est candidat aux élections générales qui se tiennent ce mois d'août au Gabon, et il devra en découdre avec une trentaine de listes en compétition dans le 5e arrondissement de Libreville. Ainsi, il fait partie des candidats qui s’affronteront dans une course qui permettra de déterminer prochainement le successeur de Chadi Moukarim, l’actuel maire issu des rangs du Parti Démocratique Gabonais (PDG- au pouvoir). Au cœur des débats devraient s’opposer des visions bien distinctes quant à la manière d’encadrer le développement de cet arrondissement qui présente bien des atouts et où la note écologique, la lutte contre la toxicomanie et le chômage devraient donner le ton de la campagne des municipales.

Le 5e arrondissement, dans sa course à l'innovation, a besoin d'un nouveau maire capable d'asseoir une politique audacieuse, débarrassée des scories du passé. Et celle-ci passe, entre autres, par l’organisation des activités commerciales et de loisirs. Mais également, nous a indiqué Michel Ongoundou Loundah, « par la mise en place d’une politique de solidarité envers les plus vulnérables, à savoir les familles sans ressources et les handicapés ».

On va se le dire, le 5e arrondissement n’est, certes, pas la partie la plus prospère de la capitale gabonaise, mais il dispose d’indéniables atouts qui devraient contribuer à améliorer le cadre de vie des populations. Lesquelles verront certainement d’un bon œil la résolution des problèmes d'état-civil qui durent depuis de nombreuses années. « J'envisage d'affecter dans chaque maternité un agent municipal formé et assermenté qui délivrerait sur place des actes de naissance aux nouveau-nés », explique le candidat, s'il est élu.

Un processus d'archivage numérisé des documents

Michel Ongoundou Loundah considère que l'archivage numérique est devenu incontournable de nos jours, même s’il n'a pas pour objectif d’arrêter la production de documents papiers mais, avant tout, il permettra leur conservation et leur gestion. En effet, la numérisation des archives est organisée dans l’intérêt du public, tant pour les besoins de la gestion et de la justification des droits des personnes physiques ou morales, que pour la documentation historique de la recherche.

Les archives produites dans le cadre de la dématérialisation des procédures administratives sont des archives publiques. Ainsi, les archives numériques doivent être conservées, au même titre que les archives papier, selon des règles et une méthode à même de garantir la valeur légale des documents.

Homme des médias, Michel Ongoundou Loundah a dirigé l'hebdomadaire La Griffe avant de s'exiler pendant une dizaine d'années en France où il a lancé et dirigé le magazine Black Men et le 1er journal satirique panafricain, Le Gri-Gri International. Revenu au Gabon en 2009, quelques jours avant le décès du président Omar Bongo Ondimba, il avait, un moment, selon ses proches, envisagé de se présenter à l'élection présidentielle d'août 2009 avant, finalement, d'intégrer l'équipe de campagne d'André Mba Obame. En 2011, Mba Obame en fait son ministre de la Défense dans le gouvernement alternatif qu'il avait constitué pour contester le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba.

Michel Ongoundou Loundah est un ancien militant de l'Union nationale qui est passé par le Parti Souverainistes Écologistes dont il fut le numéro 2 et avec lequel il a animé la campagne de Jean Ping en 2016. Depuis un an, il occupe le poste de Vice-président du parti Réappropriation du Gabon, de son Indépendance, pour sa Reconstruction (RÉAGIR). Cette formation politique est actuellement à la tête de la plateforme d’opposition Alternance 2023, rappelle-t-on.





FIN/INFOSPLUSGABON/AZE/GABON2023





© Copyright Infosplusgabon