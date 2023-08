Afrique / Le ministère sud-africain de l'énergie a ses priorités et il est temps que le monde les respecte

11 Août 2023

LIBREVILLE, 11 aout (Infosplusgabon) - Selon Monsieur NJ Ayuk, Président Exécutif de la Chambre Africaine de L'énergie, le ministre sud-africain des ressources minérales et de l'énergie, Gwede Mantashe, s'est fermement opposé aux efforts déployés par les groupes écologistes pour bloquer la production de pétrole et de gaz dans son pays. Cette annonce est intervenue dans un discours télévisé prononcé au début de l'été.

Avant son discours, M. Mantashe s'était fait l'avocat d'une intensification de la production de pétrole et de gaz en Afrique du Sud, où plusieurs découvertes majeures ont été faites ces dernières années. La production cumulée des découvertes de gaz naturel Brulpadda et Luiperd de TotalEnergies, une fois exploitées, est estimée à 50 000 barils par jour (bpj) de liquides et à 125 000 barils équivalent pétrole par jour (boepd). Ces découvertes offrent à l'Afrique du Sud d'immenses possibilités de renforcer son économie et sa sécurité énergétique.

Mais si les défenseurs du climat parviennent à leurs fins, l'Afrique du Sud abandonnera l'idée de produire du pétrole et du gaz. Regardez ce qui se passe avec Shell Oil : L'année dernière, des écologistes ont intenté une action en justice qui a empêché la société britannique Shell Oil de procéder à des tests sismiques le long de la côte sauvage de l'Afrique du Sud, ce qui pourrait mettre un terme aux efforts de Shell en matière d'exploration des hydrocarbures dans ce pays.

Mantashe, cependant, trace une ligne dans le sable. S'exprimant depuis Johannesburg, il a insisté sur le fait que l'Afrique du Sud devait trouver un équilibre entre les objectifs de réduction des émissions et la nécessité de développer les ressources naturelles du pays et d'améliorer l'accès à l'électricité.

Ces déclarations n'ont pas été bien accueillies par ceux qui souhaitent que le pays s'éloigne des combustibles fossiles. Mais pour tous ceux, quelle que soit leur nationalité, qui affirment que l'Afrique du Sud ne devrait pas exploiter ses ressources pétrolières et gazières, les remarques de M. Mantashe constituent un rappel à la réalité.

« Nous ne pouvons pas nous limiter à la décarbonisation », a-t-il déclaré. « Nous devons nous attaquer à la pauvreté énergétique. Nous ne devons jamais nous laisser encercler par les pays développés qui financent des lobbyistes pour opposer les besoins de développement de notre pays à leur propre protection de l'environnement. Notre pays mérite d'avoir la possibilité d'opérer une transition au rythme et à l'échelle déterminés par ses citoyens ».

La Chambre africaine de l'énergie (AEC) soutient sans réserve la position du ministre Mantashe. L'Afrique du Sud doit utiliser ses ressources naturelles pour lutter contre la pauvreté énergétique et développer son économie, tout comme les autres pays du continent.

En tant que président exécutif de l'AEC, j'ai prévenu qu'une transition prématurée de la production de combustibles fossiles vers les énergies renouvelables laisserait des centaines de millions d'Africains littéralement dans l'obscurité.

Les lobbies environnementaux occidentaux ont tort d'empêcher les Africains de construire un avenir meilleur avec leurs ressources pétrolières et gazières, comme l'ont fait les pays d'origine des écologistes. Les sources d'énergie renouvelables telles que l'éolien, le solaire et l'hydrogène vert ne suffiront pas à alimenter l'industrialisation des pays africains. Elles ne suffiront pas non plus à remédier à la pauvreté énergétique massive de l'Afrique.

L'Afrique du Sud - et le continent africain - devrait avoir la liberté d'utiliser toutes les ressources à sa disposition pour fournir une énergie fiable à ses habitants.

Si l'on considère notre continent, la pauvreté énergétique reste un problème pressant en 2023, en particulier en Afrique subsaharienne. Selon les données de la Banque mondiale, la privation d'électricité varie considérablement d'un pays à l'autre : 10,7 % des Sud-Africains et 49,4 % de l'ensemble des Africains subsahariens sont privés d'électricité, soit un total d'environ 600 millions de personnes.

Le contraste entre l'Afrique subsaharienne et la majeure partie du monde est si frappant que cette région peut être vue dans une image nocturne de la NASA.

Que cette région peut être vue sur une photo nocturne de la NASA comme une bande du globe méridional plongée dans une obscurité quasi-totale.

La pauvreté énergétique a des effets néfastes sur la santé

S'il est vrai que la réduction des gaz à effet de serre sera nécessaire partout dans le monde pour éviter un changement climatique catastrophique, il ne faut pas s'attendre à ce que les pays africains prennent ces mesures au même rythme que les riches nations occidentales. En Afrique subsaharienne, beaucoup trop de personnes sont confrontées au problème plus urgent de la pollution de l'air - la pollution de l'air dans leur propre maison - chaque fois qu'elles sont obligées de trouver des alternatives à l'électricité pour faire la cuisine.

Les plus pauvres cuisinent et se chauffent avec des déchets de culture et des excréments d'animaux, tandis que ceux qui peuvent se le permettre utilisent du charbon. Tous ces combustibles, brûlés sur des feux ouverts ou dans des fourneaux rudimentaires, dégagent des produits chimiques toxiques et de la fumée, ce qui rend la pollution intérieure bien pire que les niveaux extérieurs relevés dans les villes les plus polluées du monde.

J'attire l'attention sur ce point dans mon nouveau livre « Une transition juste : Résorber la pauvreté énergétique grâce au mix énergétique », dans lequel je cite 1,5 à 4 millions de décès annuels dans le monde - la plupart chez les femmes et les enfants - dus à des maladies et à des accidents provoqués par l'utilisation de ces combustibles pour cuisiner. Parmi les maladies et les blessures imputables à ces combustibles figurent les brûlures, la pneumonie, la BPCO et le cancer du poumon. Les enfants sont blessés avant même de naître et le nombre de mort-nés augmente.

Ni le kérosène ni le bois n'apportent de réponse. Les fumées de kérosène sont liées au cancer du poumon, à la pneumonie, aux maladies cardiaques et à d'autres problèmes de santé, et les lampes à kérosène sont une cause majeure d'incendies domestiques. Même lorsque le bois est disponible, son utilisation accélère le déclin des forêts africaines et contribue considérablement aux émissions de gaz à effet de serre.

Pire encore que la pollution de l'air à l'intérieur des habitations, l'Organisation mondiale de la santé a désigné l'eau insalubre, l'hygiène et l'assainissement comme le plus grand facteur de risque pour la santé environnementale et la plus grande cause de mortalité sur le continent africain. Le manque d'accès à l'eau potable touche environ 45 % des habitants de l'Afrique subsaharienne. Ce problème est également lié à la pauvreté énergétique, car la région manque de technologies énergétiques pour purifier et distribuer l'eau.

Les pénuries d'énergie représentent même un risque pour les personnes qui se font soigner dans un hôpital ou un établissement de santé en Afrique subsaharienne. Seuls 28 % d'entre eux disposent d'une alimentation électrique fiable, de sorte que les traitements doivent parfois être effectués sans lumière électrique ni équipement moderne. Le stockage permanent du sang, des médicaments et des vaccins dans des conditions climatiques contrôlées est impossible.

La pauvreté énergétique a un impact sur la croissance économique

La pauvreté énergétique constitue non seulement un risque considérable pour la santé publique, mais elle entrave également la capacité des pays africains à offrir de meilleures conditions de vie à leur population.

La croissance économique en Afrique subsaharienne a ralenti à 3,6 % en 2022, contre 4,1 % en 2021. Elle devrait descendre à 3,1 % en 2023, ce qui met en évidence la nécessité de sortir la région de la pauvreté énergétique. Certes, la pauvreté énergétique n'est pas le seul facteur en jeu, mais c'est un facteur important.

Habitat for Humanity établit clairement le lien en déclarant : « Une énergie insuffisante se traduit généralement par l'impossibilité de développer l'agriculture et l'industrie manufacturière, ce qui maintient les pays les plus pauvres dans un cercle vicieux : ils n'ont pas les moyens de s'offrir l'énergie qui pourrait les sortir de la pauvreté. »

Même lorsque l'électricité est disponible, elle est coûteuse. Un article récent de la Banque mondiale a révélé que les consommateurs d'Afrique subsaharienne paient jusqu'à 20 à 50 cents par kilowattheure, alors que la moyenne mondiale est d'environ 10 cents.

« La plupart des activités économiques sont impossibles sans une énergie moderne adéquate, fiable et à un prix compétitif. C'est pourquoi l'accès à l'énergie est si important dans la lutte contre la pauvreté », a déclaré la Banque mondiale.

Pour que les secteurs industriels africains se développent de manière significative, l'accès à une énergie fiable et abordable est essentiel.

Le gaz naturel doit faire partie de la solution

Comme je l'ai déjà dit, le secteur pétrolier a créé plus d'emplois et de revenus en Afrique que n'importe quelle autre industrie. Il a permis d'augmenter l'espérance de vie, de réduire les taux de mortalité infantile et maternelle et de lutter contre le paludisme.

Le gaz naturel, en particulier, promet d'étendre ces améliorations à la vie de millions d'Africains supplémentaires : Les programmes de conversion du gaz en électricité peuvent contribuer à fournir de l'électricité à un plus grand nombre d'Africains, ce qui leur permettrait de remplacer les combustibles de cuisson nocifs, d'avoir accès à de l'eau propre et de profiter des avantages de l'industrialisation et de la croissance économique.

Au fur et à mesure que l'électrification progresse, l'énergie solaire, l'hydrogène et l'énergie éolienne feront partie du bouquet énergétique africain. Mais l'augmentation de ce mix - et la construction de l'infrastructure nécessaire pour transmettre et stocker l'énergie renouvelable - nécessitera du temps et des capitaux. En monétisant la production de gaz naturel et en utilisant le gaz naturel comme matière première pour la fabrication de produits chimiques et d'engrais, les pays africains peuvent générer une partie des revenus nécessaires à la construction de ces infrastructures et créer davantage d'emplois et d'opportunités entrepreneuriales pour leurs populations.

Comme je l'ai dit plus d'une fois, la combinaison du gaz naturel et des énergies renouvelables peut aider l'Afrique à passer à un avenir durable, le gaz naturel fournissant une énergie fiable et flexible qui complète les énergies renouvelables intermittentes.

L'Afrique du Sud doit utiliser son gaz naturel

Environ 80 % de l'électricité sud-africaine est produite en brûlant du charbon, mais grâce aux récentes découvertes, le pays dispose d'un énorme potentiel en matière de gaz naturel.

Ce potentiel ne doit pas être contrecarré par des groupes environnementaux qui bloquent l'exploration et la production de pétrole et de gaz, comme le ministre Mantashe l'a dit avec tant d'éloquence dans son discours. Les poursuites engagées contre Shell ne doivent pas créer un précédent qui aurait des répercussions sur l'exploitation des gisements de Brulpadda et de Luiperd.

Le bruit et la fureur de Greenpeace et d'autres groupes anti-combustibles fossiles qui s'opposent à l'utilisation d'études sismiques 3D (ondes sonores) pour localiser et cartographier rapidement les réserves de pétrole et de gaz sont mal fondés. Prétextant des dommages causés à la vie marine, les écologistes ont cité une baleine échouée et des poissons morts apparus sur le rivage lors d'une étude sismique réalisée par Shell avant l'arrêt ordonné de ses activités. Cependant, comme je l'ai écrit, aucune des nombreuses recherches menées sur l'impact des études sismiques sur la vie marine, y compris les poissons et les mammifères marins, n'a révélé de blessures physiques directes ou d'impacts négatifs significatifs d'un point de vue biologique.

Mantashe a raison de défendre la poursuite de l'exploration et de la production d'hydrocarbures dans son pays. Le gaz naturel peut fournir une énergie fiable et propre à l'Afrique du Sud, tandis que les exportations de gaz naturel liquéfié (GNL) génèrent des revenus qui aident à financer la transition du pays vers les énergies renouvelables.

L'Afrique du Sud a tracé la voie à suivre dans son plan de ressources intégré, qui prévoit une technologie générant 6 000 mégawatts (MW) à partir de turbines à gaz à cycle combiné, dont 3 000 MW à partir de GNL, 726 MW à partir de gaz et 1 500 MW à partir de gaz non spécifié. Ce plan peut faire toute la différence pour la qualité de vie de nombreux Sud-Africains.

Compte tenu de ce qui précède, le calendrier occidental de transition vers les énergies renouvelables ne peut pas être celui de l'Afrique du Sud, ni celui du continent.

J'invite la communauté internationale, en particulier les défenseurs du climat, à respecter les propos de M. Mantashe : Les préoccupations environnementales doivent être mises en balance avec le développement des ressources en hydrocarbures de l'Afrique du Sud. Tant que la pauvreté énergétique n'est pas résolue, la réduction des émissions ne peut être l'unique priorité d'aucun pays africain.

Le thème de la Semaine africaine de l'énergie 2023 de la AEC résume bien la situation : « La Renaissance énergétique africaine : Priorité à la pauvreté énergétique, aux populations, à la planète et aux marchés libres ».



