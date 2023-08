Gabon  : Michel Ongoundou Loundah, le  candidat de l'espoir et du  renouveau pour la mairie de Libreville

10 Août 2023

LIBREVILLE, 10 aout (Infosplusgabon) - A l'assaut de la Mairie de Libreville, Michel Ongoundou Loundah, 65 ans, est le candidat type emprunt d'intégrité et de bon sens dans la prise de décision. Après avoir soutenu plusieurs personnalités politiques, dont certains candidats aux élections présidentielles précédentes, il se décide, enfin, de briguer les suffrages de ses compatriotes, à l'occasion des prochaines élections générales.

Les préoccupations majeures des populations du 5e arrondissement, où le candidat réside, ressurgissent au quotidien, avec notamment les pénuries d'eau potable et le problème épineux du traitement des ordures ménagères. L'exposition à ciel ouvert de celles-ci, est à la fois source de maladies diverses et de pollution des nappes phréatiques environnantes et autres points d'eau utilisés pour la lessive ou la vaisselle. L'incinération sauvage des ordures a une incidence certaine sur la qualité de l'air environnant.

Pour M. Ongoundou Loundah, une profonde réflexion --- qui pourrait impliquer les autres arrondissements de la capitale, s'impose pour trouver des solutions durables pour le bien-être de tous les habitants de Libreville où vit plus de la moitié de la population du pays. Une nouvelle décharge aux normes internationales pourrait être construite.

En effet, le 5è arrondissement de la capitale gabonaise, abrite depuis des décennies, la décharge publique à ciel ouvert de Mindoubé, située en plein périmètre urbain. La saison pluvieuse aidant, les eaux contaminées par les détritus gagnent les environs des maisons au point de favoriser l'éclosion des maladies hydriques au sein des populations vivant dans les 19 quartiers de cet arrondissement qui suscite un intérêt particulier pour Ongoundou Loundah.

Intégrité et anticipation dans la résolution des maux de la cité





Selon le candidat Ongoundou Loundah, " Il y a vraiment urgence à engager une réflexion visant à régler les problèmes qu'engendre cette décharge publique". Comment comprendre qu'une délégation de la Mairie de Libreville ait eu à se rendre, il y a plusieurs années dans un pays de l'Afrique de l'Ouest pour s'imprégner de méthodes de traitement des ordures ménagères, et qu’à ce jour, rien n’ait été fait ? Dans ce secteur, plusieurs pays disposent d'une expertise avérée.

Autre mal à endiguer dans le 5e arrondissement de Libreville – et même au-delà : la toxicomanie. Celle-ci qui nécessite au départ une évaluation de la situation. « Les pouvoirs publics ont démissionné face au fléau de la drogue et des addictions de toute sorte. Et pourtant des solutions existent », affirme le candidat. Souvent au chômage et sans formation adéquate, les jeunes, livrés à eux-mêmes, s'adonnent à la consommation de substances nocives, au grand désespoir des familles, dans un environnement où la violence règne en maître. Reconnu pour son bon sens dans la prise de décision, et pour sa capacité d’écoute, Michel Ongoundou Loundah conduit une liste de coalition constituée par RÉAGIR, le parti dont il est le Vice-président, et l'Union nationale (UN). Compte tenu de son parcours dans l'opposition et de l'état des forces en présence, ses chances sont importantes pour briguer le poste de Maire central de Libreville, rapportent certains confrères.

Homme des médias, il a dirigé l'hebdomadaire La Griffe avant de s'exiler pendant une dizaine d'années en France où il a lancé et dirigé le magazine Black Men et le 1er journal satirique panafricain, Le Gri-Gri International. Revenu au Gabon en 2009, quelques jours avant le décès du président Omar Bongo Ondimba, il avait, un moment, selon ses proches, envisagé de se présenter à l'élection présidentielle d'août 2009 avant, finalement, d'intégrer l'équipe de campagne d'André Mba Obame. En 2011, Mba Obame en fait son ministre de la Défense dans le gouvernement alternatif qu'il avait constitué pour contester le pouvoir d'Ali Bongo Ondimba.

Selon diverses sources Michel Ongoundou Loundah est un ancien militant de l'Union nationale qui est passé par le Parti Souverainistes Écologistes dont il fut le numéro 2 et avec lequel il a animé la campagne de Jean Ping en 2016. Depuis un an il occupe le poste de Vice-président du parti Réappropriation du Gabon, de son Indépendance, pour sa Reconstruction (RÉAGIR). Cette formation politique est actuellement à la tête de la plateforme d’opposition Alternance 2023.

FIN/INFOSPLUSGABON/RES/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon