ARABIE SAOUDITE : La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) dévoile le Rapport annuel sur l'efficacité du développement (ADER) 2022 sur le thème " Faire progresser le commerce, améliorer les vies "

LIBREVILLE, 21 juillet (Infosplusgabon) - La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC), membre du Groupe de la Banque Islamique de Développement (BID), a officiellement dévoilé son Rapport Annuel sur l'efficacité du Développement 2022 (ADER), dont le thème est " Faire progresser le commerce, améliorer les vies ". Le rapport de cette année est entièrement numérique et a été vérifié de manière indépendante par une assurance externe.

Démontrant l'engagement de l’ITFC à jouer un rôle actif dans la réalisation des Objectifs de Développement Durable (ODD) des Nations Unies, l’ADER met en avant les thèmes suivants :

Prioriser la sécurité énergétique et alimentaire

Soutenir les petites et moyennes entreprises et les écosystèmes entrepreneuriaux locaux

Aborder les questions commerciales intra-régionales afin d'accroître le commerce intra-OCI.

Commentant le lancement officiel du rapport, M. Hani Salem Sonbol, Directeur Général de l'ITFC, a déclaré : "Le Rapport annuel sur l'efficacité du développement 2022 offre l'opportunité d'une introspection sur l'impact produit par l'équipe de l’ITFC et nos partenaires. En présentant ce rapport à nos parties prenantes et à nos partenaires, nous devons reconnaître leur soutien et célébrer la confiance inestimable qu'ils nous accordent. Pour accélérer la reprise économique post-COVID 19 tout en relevant les défis d'approvisionnement globaux des pays membres, nous avons augmenté les opportunités de financement du commerce et renforcé nos interventions en faveur du secteur privé et du commerce pour favoriser la prospérité économique. Pour 2023, nous restons engagés à notre mission d'être le catalyseur du développement du commerce entre les pays membres de l'OCI et au-delà, tout en contribuant à la réalisation des ODD d'ici 2030."

L'ITFC a rempli son mandat de faire progresser le commerce et d'améliorer les vies en concevant et en mettant en œuvre des programmes axés sur l'impact et centré sur les secteurs clés.

Conformément aux ODD de l'ONU, l'ITFC a renouvelé son engagement à soutenir les chaînes d'approvisionnement essentielles qui permettent aux pays membres de préserver leur stabilité économique et sociale, tout en tirant profit des subventions accordées par la Société pour favoriser davantage d'initiatives de développement du commerce :

Déboursement de 7,4 milliards de dollars US de financement du commerce pour soutenir le commerce international, ce qui a permis de redistribuer 254 millions de dollars US de revenus aux petits exploitants agricoles et 2,2 milliards de dollars US vers les pays les moins avancés (PMA) (ODD 1 - Pas de pauvreté).

Afin de sécuriser les réserves alimentaires stratégiques, et fournir des aliments de base à des prix abordables, l’ITFC a déboursé environ 2 milliards de dollars US pour importer 3,8 millions de tonnes métriques de produits alimentaires, bénéficiant à plus de 22 millions de ménages dans les pays membres. L'ITFC a engagé un total de 4,5 milliards de dollars US en financement du commerce pour soutenir le " Programme de Réponse à la Sécurité Alimentaire " de la BID, un programme de trois ans (SDG 2 - Faim zéro).

La valeur de la production achetée aux agriculteurs a atteint 254 millions de dollars US dans le cadre d'un financement pré-exportation accordé à des sociétés agricoles, permettant aux clients de l'ITFC de payer les producteurs en temps voulu pour leur production, ce qui a profité à plus de 600 000 agriculteurs en Afrique. Notre financement de l'agriculture a contribué à 528,8 millions de dollars US de ventes à l'exportation de produits agricoles dans les pays membres. (ODD 2 - Faim zéro)

Déboursement de 250 millions de dollars en faveur d'Afreximbank, ce qui a permis l’achat de plus de 33 millions de doses de vaccins au profit de 22 pays africains (ODD 3 - Bonne santé et bien-être).

Augmentation des interventions en faveur du développement du commerce en soutenant des initiatives de renforcement des capacités telles que le programme du Centre du Commerce International visant à accroître la participation des PME détenues par des femmes dans les chaînes de valeur orientée vers l'exportation en Égypte et au Maroc. Le total des interventions a atteint 53 projets pour un coût total de 24 millions de dollars US et un cofinancement de l’ITFC de 11,6 millions de dollars US. Environ 1 218 personnes ont bénéficié d'une formation en 2022 (ODD 4 - Éducation de qualité).

4,2 milliards de dollars US ont été consacrés à la fourniture d'intrants énergétiques, ce qui a permis d'améliorer l'accès à un approvisionnement fiable en électricité. Les clients de l’ITFC ont produit 9,615 GWH et fourni de l'énergie à plus de 13 millions de ménages (ODD 7 - Énergie propre et d’un coût abordable).

Soutien de plus de 110 000 emplois au sein des institutions clientes (ODD 8 - Travail décent et croissance économique)

336 millions de dollars de financement accordés par l'intermédiaire de 18 banques partenaires, ce qui a permis à 180 entreprises et PME d'accéder au financement (ODD 9 - Industrie, innovation et infrastructure)

Mobilisation de 4,5 milliards de dollars de financement du commerce auprès des partenaires financiers, et financement de 4,9 milliards de dollars de commerce intra-OCI, soit une augmentation de 17% par rapport à 2021 (ODD 17 - Partenariats pour la réalisation des objectifs).

La Société Internationale Islamique de Financement du Commerce (ITFC) est membre du groupe de la Banque Islamique de Développement (BID). Elle a été créée dans le but premier de promouvoir le commerce entre les pays membres de l'Organisation de la Coopération Islamique (OCI), ce qui contribuerait en fin de compte à l'objectif global d'amélioration des conditions socio-économiques des populations à travers le monde.

Depuis le début de ses opérations en janvier 2008, l’ITFC a fourni 70 milliards de dollars de financement aux pays membres de l'OCI, faisant de la Société le premier fournisseur de solutions commerciales pour répondre aux besoins des Pays Membres de l'OCI. En endossant le rôle de catalyseur du développement commercial parmi les Pays Membres de l'OCI et au-delà, la Corporation permet aux entités des Pays Membres d'accéder plus facilement au crédit commercial et leur fournit les outils de renforcement de leur capacité en matière de commerce, ce qui leur permet d'être compétitives sur le marché international. (Source : International Islamic Trade Finance Corporation (ITFC)).

