KIGALI : Assurance pour le développement du commerce et des investissements en Afrique (ATIDI) affiche des résultats résilients malgré les turbulences mondiales

20 Juillet 2023

LIBREVILLE, 19 juillet (Infosplusgabon) - Vingt-troisième (23e) Assemblée générale annuelle (AGA) d’Assurance pour le développement du commerce et des investissements en Afrique (ATIDI) approuve des résultats solides dans une conjoncture économique régionale et mondiale morose ; à l’Assemblée générale, ATIDI dévoile sa nouvelle identité de marque et partage son Plan stratégique institutionnel 2023-2027; la prochaine AGA est prévue pour se tenir en Zambie.

Assurance pour le développement du commerce et des investissements en Afrique (ATIDI), anciennement connue sous le nom de l’Agence pour l’assurance du commerce en Afrique - (ACA) a clôturé sa 23e Assemblée générale annuelle à Kigali, au Rwanda. L’AGA a approuvé les résultats obtenus par l’organisation en 2022, lesquels se caractérisent par des performances stables malgré un environnement économique post Covid-19 volatile à l’échelle mondiale et partout en Afrique.

L’assureur multilatéral panafricain a également dévoilé une nouvelle identité de marque. La dénomination, African Trade & Investment Development Insurance (ATIDI ou Agence pour le développement du commerce et l’investissement en Afrique) résume mieux son offre complète de produits, y compris l’atténuation des risques et l’intervention financière. Le positionnement de la marque est articulé autour du nouveau slogan : Repenser le risque – Catalyser le financement, qui véhicule l’approche unique adoptée par ATIDI en ce qui concerne les questions de risque en Afrique et son expertise inégalée et profonde de l’Afrique.

Au moment où l’organisation passe à sa nouvelle marque, elle reste financièrement solide, comme en attestent ses résultats financiers au titre de l’exercice 2022 présentés ci-dessous :

les expositions totales assurées par ATIDI à fin année atteignaient 8 milliards de dollars, ce qui représente une croissance annuelle de plus de 20% ;

l’organisation a également connu une forte croissance de son actif total, de ses revenus de placement, ainsi que de ses capitaux propres qui s’élevaient à 553 millions de dollars à fin 2022. Ces gains ont compensé une légère détérioration enregistrée dans certains domaines ;

la prime émise nette a augmenté de 5% et la prime brute a diminué de 7% au cours de l’exercice clos en décembre 2022, se situant à 133,2 millions de dollars par rapport aux résultats de l’exercice précédent qui se situaient, eux, à 143,5 millions de dollars ;

le bénéfice net, d’un montant de 32,8 millions de dollars, est en légère baisse de 6% du fait de l’augmentation des provisions nettes pour sinistres due à la croissance de l’activité ; et

ATIDI a déclaré un dividende de 8,2 millions de dollars en 2022. Il s’agit-là de la cinquième année consécutive de versement de dividendes et cela reflète la confiance du Conseil d’administration et de la Direction.

ATIDI a commencé à mettre en œuvre son Plan stratégique institutionnelle pour la période 2023-2027, qui vise à optimiser les performances de l’organisation pour la tourner davantage vers le développement, la rendre plus transformationnelle, plus robuste et plus fiable (DTR2). ATIDI a pris des mesures clés pour parvenir à réaliser les objectifs ambitieux qu’elle s’est fixés. L’organisation œuvre à améliorer l’efficacité et la gouvernance de son Conseil d’administration grâce à une structure mieux adaptée et est en train de mettre en œuvre la norme internationale d’information financière 17 (IFRS17) pour optimiser sa présentation d’informations financières et ses rapports sur les risques. Elle poursuit également l’automatisation complète de ses processus opérationnels, conformément aux meilleures pratiques internationales et met en place une nouvelle politique climatique pour compléter son cadre environnemental, social et de gouvernance (ESG) et contribuer à relever durablement les défis croissants que pose le changement climatique.

ATIDI étend également son empreinte en augmentant le nombre de ses pays membres ainsi que de ses actionnaires institutionnels. En avril 2023, la République d’Angola est devenue le 21e État membre africain - et le premier pays lusophone membre – d’ATIDI grâce à une injection de capital d’un montant de 25 millions de dollars. Avant l’adhésion de l’Angola, ATIDI était déjà engagée dans le pays et couvrait des transactions avec une exposition brute de 418 millions de dollars, principalement dans les secteurs de la construction, de l’énergie et du gaz, du commerce et du transport, de l’adduction d’eau ainsi que du commerce de gros et de détail. Plus récemment, précisément en juin 2023, l’Agence japonaise de crédit à l’exportation, Nippon Export and Investment Insurance (NEXI), a également rejoint notre pool d’actionnaires, avec une injection de capital d’un montant de 14,8 millions de dollars. ATIDI a, par le passé, fourni des polices d’assurance pour protéger les transactions du secteur privé japonais sur le continent pour un montant total évalué à 4,9 milliards de dollars et, grâce à l’adhésion de NEXI, elle ouvre des perspectives à davantage d’investisseurs japonais en quête d’opportunités d’affaires et d’accès au marché en Afrique.

La prochaine Assemblée générale annuelle est prévue pour se tenir en Zambie, en 2024.

Selon M. Manuel Moses, Directeur général d’ATIDI, "Nous tenons à féliciter nos actionnaires, clients, partenaires et collaborateurs pour avoir aidé ATIDI à relever les défis d’une année imprévisible. Notre organisation vise à atteindre les objectifs fixés dans notre Plan stratégique 2023-2027, alors que nous continuons à prospérer et à innover en tant que premier prestataire africain de services d’assurance pour le développement du commerce et des investissements et catalyseur de l’émergence économique de notre continent.

ATIDI a été fondée en 2001 par des États africains dans le but de couvrir les risques commerciaux et d’investissement des entreprises faisant des affaires en Afrique. ATIDI fournit principalement des services d’assurance contre les risques politiques, d’assurance-crédit et d’assurance caution. Depuis sa création, ATIDI a soutenu des opérations d’investissement et commerciales d’une valeur de 78 milliards de dollars en Afrique. Pendant plus d’une décennie, l’organisation a maintenu une note « A/Stable » en matière de solidité financière et de crédit de contrepartie décernée par Standard & Poor’s et, en 2019, Moody’s lui a décerné une note A3/Stable, qui a maintenant été révisée en A3/Positif.

FIN/INFOSPLUSGABON/GHB/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon