ANTANANARIVO : La gagnante du premier lot, Antoinette Ratompoarisoa, est d’ailleurs cliente d’Orange Madagascar depuis 20 ans

20 Juillet 2023

LIBREVILLE, 20 juillet (Infosplusgabon) - Les gagnants de la Tombola Tafabe ont reçu leurs lots des mains du directeur général d’Orange Madagascar, Frédéric Debord. Du 1er juin 2023 au 30 juin 2023, ce sont plus de 1.500.000 participations qui ont été enregistrées. Le premier lot est une voiture neuve. La tombola a été organisée dans le cadre des festivités autour des 20 ans de la marque Orange à Madagascar.

Frédéric Debord, Directeur Général d’Orange Madagascar, a remis ce jour les gros lots de la Tombola Tafabe organisée par Orange Madagascar, dans le cadre de la célébration des 20 ans de la marque à Madagascar. Quatre gagnants ont reçu une voiture, un scooter, un chèque ainsi qu’un abonnement internet.

Les heureux gagnants ont été tirés au sort parmi plus de 1.500.000 utilisateurs sur la période du 1er juin 2023 au 30 juin 2023. Le tirage a été effectué le 5 juillet 2023 en présence de la Police des Jeux. Durant cette période, chaque achat d’offre de 1.000 ar donnait droit à 1 ticket de participation à la Tombola Tafabe.

Les gagnants sont :

Roger Rasolondray, Ambilobe, un scooter

Antoinette Ratompoarisoa, Antananarivo, une voiture neuve

José Marino Ralalaoharison, Antananarivo, Orange Money 5.000.000 ariary

Valiha Harindranto Antoine Ratsimbazafy, Antananarivo, abonnement internet Orange 1 an

A travers la Tombola Tafabe, Orange Madagascar tient à remercier et à récompenser ses fidèles clients. La gagnante du premier lot, Antoinette Ratompoarisoa, est d’ailleurs cliente d’Orange Madagascar depuis 20 ans.

Depuis 20 ans, Orange Madagascar n’a cessé d’innover chaque jour pour rendre accessible au plus grand nombre les bénéfices du monde numérique. Dans l’ensemble des 23 régions, et pour toutes et tous, Orange Madagascar a déployé des technologies et des services innovants.

" Madagascar et Orange, c’est une histoire d’amour de 20 ans. 20 ans d’innovations durant lesquelles nous n’avons cessé d’accompagner Madagascar dans sa transformation numérique. Nous avons aussi accompagné les entreprises locales dans leur transformation numérique. Le développement des usages digitaux, des services numériques et des contenus multimédias se poursuivra encore grâce au développement constant de l'internet, et Orange Madagascar restera à vos côtés pour vous accompagner" a expliqué Frédéric Debord.

