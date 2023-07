Industrie forestière : Le Gabon développe durablement son bois, source de gisement d'emplois

12 Juillet 2023

Gabon-Economie-Industrie du bois

LIBREVILLE, 12 juillet (Infosplusgabon) - L'exportation du bois gabonais, soumise à une transformation locale préalable, comporte son lot d'emplois et le train des reformes est assortie de mesures fiscalo-douanières incitatives au point qu'il y a plus de dix ans, il était difficile d’imaginer qu’une véritable révolution était en marche à la Gabon Special Zone Economic. Ce complexe industriel tentaculaire, situé à 30 km de Libreville est devenu en quelques années un modèle de développement durable.

Fort de 12,5 millions d'hectares de couvert forestier sous gestion durable abritant plus de 400 espèces d'arbres, le Gabon est en train de s’imposer comme un modèle de production durable de bois. Le pays peut s’enorgueillir d'avoir limité à moins de 0,1 % son taux de déforestation moyen au cours des trois dernières décennies et compte parmi les rares nations à avoir été qualifiée.

Il ya une cinquantaine d'années, le Gabon subissait une exploitation sauvage de son bois, sans que cela ne génère des avantages comparatifs à l'économie. Créée en 2010, la Zone de Nkok accueille de nos jours près de 90 entreprises du secteur de la transformation du bois qui, ensemble, associe plus de 6 000 personnes. Les activités vont de la fabrication de meubles sur mesure pour des boutiques d’aménagement intérieur en Europe ou aux Etats-Unis à la production de millions de mètres carrés de placages tropicaux.

Une vingtaine d’entreprises scient et stockent chaque mois environ 40 000 mètres cubes de bois sur leur propre complexe de 40 hectares spécialement aménagé à cet effet. En 2021, plus d'un million de mètres cubes de bois y ont été transformés.

Rappelons que l'activité de transformation du bois avait atteint un volume de 850 000 m3 en 2014 contre 691 000 m3 en 2009, soit une augmentation de 25% pour cette période.

Le Gabon est le premier pays du Bassin du Congo à avoir rejoint le système régional de certification panafricaine des forêts (Pan African Forest Certification, PAFC), qui atteste du caractère durable de la gestion forestière et de la traçabilité du bois, de la forêt jusqu'au produit fini.

Le bois transformé dans la ZIS de Nkok est tracé depuis son entrée dans le complexe jusqu’à la première unité de transformation à l'aide de TraCer-Nkok, un système de suivi spécialement développé pour se conformer à la législation européenne sur l'importation des produits du bois. Chaque grume pénétrant dans la ZIS est ainsi enregistrée dans une base de données, afin de garantir une traçabilité de bout en bout.

« Le défi à Nkok est la traçabilité du bois. La ZIS doit être exempte de bois obtenu illégalement », déclare Marc Ona, secrétaire exécutif de Brainforest, une ONG qui fait partie de l'équipe de mise en œuvre de TraCer.

Selon une étude réalisée en 2013 par le Gabon en partenariat avec l'Agence française de développement (AFD) et portant sur le diagnostic et prospective du secteur forêt-bois du Gabon, la contribution de la filière bois au PIB serait multipliée par 6, pour atteindre un taux proche de 20%. Ainsi, au sein de la filière bois, le pays peut appréhender les défis présents et futurs, souligne-t-on.

