MAURITANIE : Le Ministre du Pétrole et de l'Énergie de la Gambie prononcera le discours d'ouverture à la Conférence et Exposition MSGBC Oil, Gas & Power 2023

LIBREVILLE, 11 juillet (Infosplusgabon) - La Conférence et l'Exposition sur le pétrole, le gaz et l'énergie MSGBC 2023 le forum énergétique le plus important d'Afrique de l'Ouest, se tiendra dans moins de six mois et Energy Capital & Power (ECP) est fier d'annoncer que l'honorable Abdoulie Jobe, ministre du pétrole et de l'énergie de la Gambie, a été confirmé en tant que conférencier. L'événement se déroule du 21 au 22 novembre à Nouakchott, en Mauritanie, sous le patronage de Son Excellence Mohamed Ould Ghazouani, président de la Mauritanie.

En tant que partie du bassin MSGBC à fort potentiel, la Gambie s'efforce de libérer le véritable potentiel de son secteur de l'énergie. Le pays est situé à proximité du champ pétrolier de Sangomar du Sénégal - qui devrait produire son premier pétrole cette année - et possède des infrastructures portuaires stratégiques qui seront importantes pour le commerce et la distribution du pétrole. Cette situation témoigne également du potentiel des blocs offshore de la Gambie, et les investisseurs sont encouragés à tirer parti des opportunités offertes par ce marché inexploité.

Anciennement ministre du Commerce, de l'Intégration régionale et de l'Emploi de la Gambie, l'honorable Jobe possède une expertise qui dépasse le secteur de l'énergie. Avant son poste actuel, il a occupé le poste de responsable des études et de la planification au bureau de Dakar de l'Organisation pour la mise en valeur du fleuve Gambie. De plus, il a été directeur général de l'Autorité de régulation des services publics de la Gambie et directeur général de la Société nationale de l'eau et de l'électricité. Avec une formation en génie mécanique et en génie des ressources en eau, l'honorable ministre Jobe est bien équipé pour contribuer au développement du secteur de l'énergie en Gambie.

Lors de la très attendue Conférence MSGBC sur le pétrole, le gaz et l'énergie, l'honorable Jobe s'adressera aux délégués de haut niveau le 21 novembre, lors de la séance d'ouverture, en tant que membre du panel ministériel, rejoignant les ministres respectifs du Sénégal, de la Mauritanie, de la Guinée-Bissau et de la Guinée-Conakry. Il discutera des projets d'exploration et de production de son pays, du développement des énergies renouvelables et des améliorations des infrastructures.

La directrice de la Conférence internationale MSGBC pour ECP, Sandra Jeque, a déclaré : "C'est avec une grande anticipation et une grande joie que nous nous préparons à accueillir l'honorable Abdoulie Jobe, ministre du pétrole et de l'énergie de la Gambie. La contribution de l'honorable ministre Jobe à la conférence sera essentielle pour favoriser les investissements dans le pays, renforcer la collaboration régionale et inaugurer une nouvelle ère de sécurité énergétique dans la région MSGBC."

La conférence MSGBC Oil, Gas & Power représente le seul événement énergétique couvrant l'ensemble de la région, de la Mauritanie à Conakry. Un solide groupe d'investisseurs internationaux et d'acteurs régionaux de l'exploration et de la production se sont joints à la conférence, et ECP se réjouit d'accueillir les délégués, les conférenciers et les sponsors lors de l'événement en novembre. (Source : Energy Capital & Power).





