24 joueurs et joueuses U-23 venus de toute l’Afrique forment les rangs des sélections BAL lors du festival international de basketball à Toronto

LIBREVILLE, 11 juillet (Infosplusgabon) - La Basketball Africa League (BAL) et Canada Basketball ont annoncé mardi que deux sélections BAL composées de 24 joueurs et joueuses U-23 venus de toute l’Afrique prendront part au GLOBL JAM , le festival de basketball international au Mattamy Athletic Centre à Toronto, Canada, du mercredi 12 au dimanche 16 juillet. Le GLOBL JAM comporte quatre équipes féminines et quatre masculines U-23 du monde entier et sera diffusé au Canada sur les plateformes Sportsnet.

La division féminine est composée d’équipes représentant l’Afrique (sélection BAL), le Canada (équipe nationale U-23), les États-Unis (université de Louisville) et Porto Rico (équipe nationale U-23), alors que la division masculine se compose d’équipes représentant l’Afrique (sélection BAL), le Canada (équipe nationale U-23), l’Allemagne (équipe nationale U-23) et les États-Unis (université du Kentucky). Les joueurs et joueuses des sélections BAL ont été retenus par la BAL en collaboration avec FIBA Afrique et des fédérations nationales de tout le continent.

Les équipes du GLOBL JAM s’affronteront tout d’abord dans une phase de poule du 12 au 15 juillet. Les deux meilleures équipes de chaque division se retrouveront pour les finales masculine et féminine le 16 juillet. En collaboration avec la NBA, la soirée du samedi 15 juillet, intitulée Jr. NBA Youth Basketball Night, permettra aux jeunes joueurs, aux familles et aux équipes de programmes Jr. NBA Youth Basketball locaux d’acheter des billets de groupe à un tarif réduit pour les deux rencontres du samedi soir, Canada-Porto Rico (femmes) suivi de Canada-Allemagne (hommes).

« Nous sommes ravis que la BAL rejoignent le GLOBL JAM cet été », déclare Michael Bartlett, président et directeur général de Canada Basketball. « La participation de la BAL à l’édition de cette année constitue non seulement une vitrine pour présenter le formidable niveau des joueurs africains sur la scène mondiale, mais renforce également notre degré de compétition après seulement deux ans d’existence. »

« Participer à des événements internationaux comme GLOBL JAM s’inscrit dans le cadre de nos efforts visant à promouvoir l’engouement pour la BAL à l’échelle mondiale, en particulier auprès de la diaspora africaine », déclare Amadou Gallo Fall, président de la BAL. « Nous remercions Canada Basketball pour l’opportunité offerte aux sélections BAL de représenter notre ligue, et nous nous réjouissons à la perspective de retrouver les passionnés de basket de Toronto et du Canada tout entier. »

La participation de la sélection BAL féminine renouvelle l’engagement de la ligue à promouvoir l’égalité des genres dans l’écosystème sportif africain. Durant la saison 2023 de la BAL, plus de 60 jeunes femmes d’universités, d’organisations de basket ou de collectivités locales à Dakar (Sénégal), au Caire (Égypte) et Kigali (Rwanda) ont pris part aux ateliers d’avancement de carrière BAL4HER au côté de mentors féminins de l’industrie du sport. Yara Hussein (Égypte), qui a participé au camp BAL4HER U-23 au Caire en avril dernier, a été sélectionnée pour cette édition du GLOBL JAM. Liz Mills (Australie), entraîneure principale de la sélection BAL féminine, a conduit l’Abidjan Basketball Club (Côte d’Ivoire) jusqu’aux quarts de finale de la saison 2023 de la BAL en mai dernier. Elle est devenue en 2022 la première femme à entraîner une équipe de la BAL et la première à entraîner une équipe masculine marocaine.

Fruit d’un partenariat entre la Fédération internationale de basketball (FIBA) et la NBA, la Basketball Africa League (BAL) est une ligue professionnelle regroupant 12 équipes de club de toute l’Afrique qui a terminé sa troisième saison en mai 2023. Basée à Dakar, au Sénégal, la BAL s’inspire des compétitions organisées en Afrique par le bureau régional africain de la FIBA et vient marquer la première collaboration de la NBA pour gérer une ligue hors Amérique du Nord. Rejoignez la BAL (@theBAL) sur Facebook, Instagram, Twitter, et YouTube et suivez toute son actualité sur BAL.NBA.com.

Canada Basketball est l’organisation nationale régissant le basketball au Canada. Respecté dans le monde entier, Canada Basketball est reconnu par la Fédération internationale de basketball (FIBA) et le gouvernement du Canada comme l’unique instance compétente en matière de basketball amateur au Canada. Canada Basketball est une organisation à but non lucratif qui représente l’ensemble des intérêts du basket et qui fournit un leadership, une coordination et une orientation dans tous les domaines liés à la discipline. (Source : Basketball Africa League (BAL) ).

