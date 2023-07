Les côtes Est et Ouest de l’Afrique connectées par Liquid Dataport

03 Juillet 2023

LIBREVILLE, 3 juillet (Infosplusgabon) - Liquid Dataport, une société du groupe technologique panafricain Liquid Intelligent Technologies, vient d’ouvrir un axe de fibre optique connectant Mombasa, au Kenya, à Muanda, une ville située sur la côte atlantique de la République démocratique du Congo (RDC). Très attendue, cette ligne est la plus courte reliant l’Afrique orientale à l’Afrique occidentale et réduit de 20 millisecondes la latence de transmission des données. Pour le continent africain, cet itinéraire de 3 800 km ouvre une nouvelle ère de la connectivité est-ouest et s’ajoute au réseau numérique « One Africa » de Liquid, qui s’étend désormais sur 110 000 km.

Cette ligne de fibre optique, qui relie le Kenya et la RDC en passant par l’Ouganda et le Rwanda, offre une connectivité haut débit abordable avec une fiabilité améliorée aux 40 millions de personnes qui vivent et travaillent dans toutes les grandes villes situées le long de son trajet. Elle complète la liaison Dar Es Salaam – Muanda via la Zambie, précédente réalisation de Liquid qui constituait déjà une première en 2019.

Hardy Pemhiwa, Président Directeur Général, Liquid Intelligent Technologies : « Aujourd’hui en Afrique, le véritable défi consiste à combler le fossé entre l’accès au Web et son utilisation pour que davantage d’Africains puissent utiliser les technologies internet à leur disposition. C’est pourquoi cet axe est-ouest, qui complète notre réseau fibre panafricain existant, est si important : il contribue à résoudre ce problème, non seulement en amenant le trafic mondial sur le continent, mais également en diminuant les coûts de l’accès à l’internet haut débit en Afrique. »



Grâce à la nouvelle route est-ouest, les clients de Liquid bénéficient de capacités allant de 1 Mbps à 100 000 Mbps. En outre, disposer d’un accès à plusieurs centres de données et stations d’atterrissement de câbles sous-marins permet la redondance vers les services des fournisseurs cloud et garantit une disponibilité maximale, ce qui est extrêmement avantageux pour les nombreuses entreprises d’Afrique orientale, centrale et australe qui se lancent dans leur transformation numérique.

Pour se développer en Afrique et rivaliser avec leurs homologues à travers le monde, les entreprises africaines ont besoin d’une connectivité stable et fiable avec une faible latence, ainsi que d’un accès à de nombreux outils numériques pour optimiser leurs activités.

« Le long du parcours de cette ligne, nous avons de nombreux clients professionnels, grossisstes et hyperscale, et nous avons à cœur de les aider le mieux possible à exploiter leurs réseaux mondiaux. L’ouverture de cette route est-ouest en fibre optique apporte de nombreux avantages économiques et sociaux, de l’accès à des ressources éducatives en ligne à la création d’emplois, en passant par l’adoption de nouvelles technologies », déclare David Eurin, Directeur Général de Liquid Dataport.

Le nouvel axe fibré Mombasa-Muanda permettra aux entreprises mondiales à la recherche de résilience internet d’éviter les routes de la mer Rouge et d’Europe qui sont devenues des goulots d’étranglement pour le trafic internet international. De plus, il offrira une connectivité fibre accélérée aux pays enclavés du continent africain, ce qui favorisera grandement l’attractivité des centres de connectivité en pleine croissance au Kenya et en RDC.

Liquid Intelligent Technologies est une filiale de Cassava Technologies, un groupe technologique panafricain présent dans plus de 25 pays d’Afrique. Avec un réseau haut débit en fibre long de 110 000 km et une connectivité par satellite fournissant un accès internet haut débit à tout le continent, la société s’est solidement établie en tant que premier fournisseur panafricain d’infrastructures numériques. Liquid s’appuie sur son réseau numérique pour fournir également des solutions cloud et cybersécurité via des partenariats stratégiques avec des acteurs mondiaux de premier plan. Liquid fournit des solutions technologiques numériques complètes et personnalisées aux entreprises des secteurs public et privé et aux PME sur l’ensemble du continent.

