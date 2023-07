Italie : 5,5 millions d’euros pour stimuler les opportunités d’emploi et la croissance économique

02 Juillet 2023

LIBREVILLE, 2 juillet (Infosplusgabon)- La Banque africaine de développement (BAD)a salué une contribution de 5,5 millions d’euros de l’Italie pour son Fonds fiduciaire multidonateurs pour l’entrepreneuriat et l’innovation des jeunes.

Les responsables italiens ont annoncé ce nouveau financement lors de la réunion semestrielle du Comité de surveillance du fonds, tenue en visioconférence le 26 juin 2023. Ils ont réaffirmé l’engagement du pays à promouvoir l’entrepreneuriat et l’innovation des jeunes en Afrique.

«Le gouvernement italien est fier de contribuer au [Fonds fiduciaire multidonateurs pour l’entrepreneuriat et l’innovation des jeunes] et de soutenir les jeunes Africains dans leurs activités entrepreneuriales», a déclaré Marco Riccardo Rusconi, directeur central adjoint pour la Coopération au développement au ministère italien des Affaires étrangères et de la Coopération internationale.

«Nous sommes convaincus que la promotion de l’innovation et la création d’emplois durables - en particulier pour les jeunes et les femmes - sont essentielles pour une croissance économique inclusive et résiliente en Afrique », a-t-il ajouté.



Le chômage des jeunes et l’accès à des emplois de qualité sont des défis pressants sur l’ensemble du continent. Le taux de chômage en Afrique s’élève à 8,1 %, les jeunes étant touchés de manière disproportionnée. Le soutien de l’Italie permettra d’appuyer des initiatives visant à promouvoir l’entrepreneuriat et à formaliser les entreprises. En se focalisant sur les start-up dirigées par des jeunes et les micros, petites et moyennes entreprises, le fonds fiduciaire vise à créer des opportunités d’emplois durables et à stimuler l’innovation.

Jusqu’au début de l’année 2023, le Fonds fiduciaire multidonateurs pour l’entrepreneuriat et l’innovation des jeunes avait facilité la création de plus de 68 500 emplois directs pour les jeunes en Afrique et amélioré l’accès au financement pour plus de 6 600 micros, petites et moyennes entreprises à travers le continent. Le fonds fiduciaire a également permis à plus de 12 000 jeunes entrepreneurs de transformer leurs plans d’affaires et de contribuer à la croissance économique.

«Nous remercions le gouvernement italien pour son partenariat indéfectible et sa généreuse contribution. Ce soutien se veut le reflet d’une mission commune qui consiste à cultiver et à fournir les compétences commerciales nécessaires à la jeunesse africaine, tout en promouvant l’entrepreneuriat et l’innovation », a déclaré Beth Dunford, vice-présidente de la Banque chargée de l’Agriculture et du Développement humain et social.

La Banque africaine de développement a fondé le Fonds fiduciaire multidonateurs pour l’entrepreneuriat et l’innovation des jeunes en 2017, afin de promouvoir l’innovation et l’entrepreneuriat, mais également de créer des emplois durables et pérennes pour les jeunes sur le continent. Le fonds fiduciaire accorde des dons pour soutenir les programmes et les initiatives de la Banque dans le cadre de sa Stratégie pour l’emploi des jeunes en Afrique qui vise à créer 25 millions d’emplois et à doter 50 millions de jeunes de compétences professionnelles et entrepreneuriales d’ici 2025.

