Afrique du Sud : Critical Minerals Africa Forum salue les partenaires de lancement et promeut le rôle vital de l’Afrique dans la croissance mondiale

LIBREVILLE, 29 juin (Infosplusgabon) - Energy Capital & Power annonce que le sommet d'investissement Critical Minerals Africa aura lieu les 17 et 18 octobre au Cap, en Afrique du Sud. Ce sommet inaugural marque le début d'une série d'événements en Afrique orientés vers les résultats, dans le but de renforcer les chaînes d'approvisionnement mondiales, d'accroître la valeur ajoutée dans la production de minéraux critiques en Afrique, et de stimuler la croissance économique mondiale grâce aux ressources africaines produites de manière durable.

L'organisateur Energy Capital & Power est fier de collaborer avec des partenaires de premier plan de l'industrie minière et invite les partenaires du secteur privé et public à se joindre à cette initiative importante. La Chambre africaine de l'énergie est le partenaire stratégique officiel et a approuvé Critical Minerals Africa. La société de données et d'analyse de premier plan, Rystad Energy, est le partenaire de connaissances. Nous sommes également ravis d'accueillir Moore Global en tant que partenaire consultatif. Enfin, South African Airways est le premier partenaire aérien à rejoindre la conférence.

"Critical Minerals Africa se situe à la croisée de l'énergie et de l'exploitation minière, et à l'avant-garde de l'émergence de l'Afrique en tant que catalyseur de la croissance mondiale. C'est un espace où les transactions politiques se déroulent et les projets trouvent des investisseurs, où les investisseurs créent des opportunités et les gouvernements définissent l'avenir de leur industrie minière. L'équipe d'Energy Capital & Power est ravie d'accueillir des délégués internationaux, africains et sud-africains à cet événement stratégique au Cap", déclare James Chester, directeur de la conférence.

Des discussions sont en cours avec les pays membres du Partenariat stratégique des minéraux et d'autres grands consommateurs, les ministres africains et moyen-orientaux, les sociétés minières du secteur privé, les sociétés d’investissement et les institutions financières, ainsi que l'Agence internationale de l'énergie, afin d'envoyer des délégations et des intervenants au sommet.

L'événement encourage les échanges et permet aux projets de trouver un financement, notamment à travers des sessions et des réunions à huis clos, ainsi que des sessions publiques de signature d'accords et d'annonces de politiques.

Critical Minerals Africa se déroule simultanément avec la Semaine de l'énergie africaine (Le Cap, 16-20 octobre 2023), organisée par la Chambre africaine de l'énergie. Cette collaboration permet aux délégués d’être exposés à un réseau plus étendu, de participer à des discussions portant sur un spectre plus large de questions minières et énergétiques, et d'accéder à un plus grand nombre de délégations nationales de haut niveau dans le secteur des ressources minerales. Avec les minéraux critiques jouant un rôle clé dans le succès de la transition énergétique, la co-localisation de Critical Minerals Africa et de la Semaine de l'énergie africaine au Cap en octobre offre une opportunité unique aux parties prenantes. (Source Energy Capital & Power).

