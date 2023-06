Gabon : Setrag dote la Commune d’Owendo de matériel d’assainissement

23 Juin 2023

Vie Des Entreprises/Setrag/RSE

LIBREVILLE, 23 juin (Infosplusgabon) - En dotant la commune d'Owendo de matériel d'assainissement, la Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG) a posé une action qui s’inscrit dans le cadre de la vision stratégique RSE Cap 2023 de la Setrag, filiale du groupe Eramet et Meridiam et du Plan d’Accélération de la Transformation (PAT) porté par le président de la République, Ali Bongo Ondimba.

La Commune d’Owendo a reçu le 22 juin 2023, une dotation en matériel d’assainissement des mains de la directrice commerciale représentant le directeur général de la Setrag empêché. Dans un petit laïus à l’endroit des autorités municipales représentées par Modoumet Mounguengui,4è adjoint au maire de la Commune d’Owendo chargé de l’habitat et de l’hygiène, la représentante du directeur général a indiqué que ce matériel permettra à la mairie de poursuivre ses efforts d’assainissement et d’embellissement de la ville. Pour elle, l’objectif final visé étant de rendre encore plus propre la ville d’Owendo en l’aidant à créer un environnement salubre,car« le bien-être des populations et la préservation de notre environnement restent des priorités pour la Setrag ».

De son côté, l’hôte de la Setrag Modoumet Mounguengui,4è adjoint au maire représentant madame le Maire Jeanne Mbagou empêchée a dit toute sa reconnaissance à la Setrag pour cet accompagnement qui tombe à propos. En effet, depuis un temps les municipalités sont impliquées dans un concours de lutte contre l’insalubrité. « La commune d’Owendo remercie la Setrag pour ses efforts inlassables pour le bien-être de notre commune ».

Le don dont il est question ici est composé de 15 râteaux avec manches,10balais cantonais avec manches,15pelles aluminium à ordures,10 gants,05 gilets,05 brouettes,10 bacs à ordures240 litres,05bacs ordures 120 litres et 06 bottes pcv.

La Setrag précise que ce genre d’actions se poursuivront dans les localités de Ndjolé, Booué, Lastourville et Franceville et s’inscriront comme les précédentes qui ont contribué au bien-être et la bonne santé des populations owendoises.

Pour mémoire, la RSE est un levier de croissance socioéconomique pour notre pays et que les entreprises ayant un programme dédié doivent être des acteurs du développement social en vue de répondre aux préoccupations sociales et environnementales des gabonaises et des gabonais.





