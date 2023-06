FIND salue l’adoption d’une résolution historique en matière de diagnostic par l’Assemblée mondiale de la Santé

08 Juin 2023

LIBREVILLE, 8 juin (Infosplusgabon) - La Résolution de l’AMS reconnaît officiellement le rôle vital du diagnostic dans l’objectif de la santé pour tous, parce qu’il permet aux pays de hiérarchiser les ressources nécessaires pour garantir que chaque personne ayant besoin de se faire dépister, puisse le faire ; Une Alliance internationale pour le diagnostic dirigée par les pays sera formée pour soutenir la mise en œuvre de la Résolution ; L’adoption de la Résolution coïncide avec le 20e anniversaire de FIND.

Lors de la 76e Assemblée mondiale de la Santé (AMS) réunie la semaine dernière, les États membres ont approuvé, sur recommandation du Conseil exécutif de l’Organisation mondiale de la Santé (OMS) du 1er février 2023, l’adoption d’une Résolution sur le renforcement des capacités en matière de diagnostic (https://apo-opa.info/3N3ClO4).

La Résolution de l’AMS représente une étape historique sur la voie de la santé pour tous, car elle permet aux pays de hiérarchiser les systèmes et les ressources nécessaires pour garantir que chaque personne ayant besoin de se faire dépister, puisse le faire – quel que soit le lieu et le moment où elle se fait soigner, que ce soit dans un hôpital, une clinique ou à domicile par le biais d’auto-tests. La Résolution a une portée très large : elle couvre les tests de dépistage des maladies infectieuses et non transmissibles, et les conditions de santé pour la prévention et la préparation aux pandémies et la lutte contre la résistance aux antimicrobiens. La Résolution reconnaît également la nécessité de mettre en place des stratégies nationales de diagnostic et le fait que les données de diagnostic sont essentielles pour éclairer la prise de décision en matière de soins de santé à tous les niveaux.

La Résolution est basée sur les recommandations de la Commission du Lancet sur les diagnostics (https://DiagnosticsCommission.org/) de 2021, présidée par le Dr Kenneth Fleming et dont les négociations étaient dirigées par l’Eswatini au nom des États membres de la Région africaine. L’Indonésie a défendu ardemment la Résolution, en s’appuyant sur son engagement (https://apo-opa.info/43DADIJ) pris au début de cette année en faveur de l’amélioration de l’accès aux tests de diagnostic essentiels, et ayant mis en lumière la question du diagnostic dans le cadre de son agenda pour le G20 dont elle était la présidente l’an dernier. La présidence du G20 étant passée à l’Inde fin 2022, ce pays a continué à maintenir le dépistage en haut de l’agenda politique de la santé.

Pour soutenir la mise en œuvre de la Résolution et l’aligner sur les objectifs mondiaux de couverture sanitaire universelle (CSU) et de sécurité sanitaire mondiale, la Commission du Lancet a également souligné la nécessité de créer une Alliance internationale officielle du diagnostic, dirigée par les pays et axée sur les soins primaires, en tant que mécanisme de coordination favorisant l’accès aux tests. En marge de l’AMS, des dirigeants de l’Eswatini, d’Éthiopie, du Ghana, d’Inde, d’Indonésie, de Tanzanie, d’Ouganda et de Zambie se sont réunis avec les représentants de l’OMS, de l’OPS, de l’Africa CDC, de FIND et de CHAI (Clinton Health Access Initiative) ; à l’unanimité, ils ont convenu de la voie à suivre pour former une Alliance internationale du diagnostic : tandis que l’OMS élabore une stratégie et un plan de mise en œuvre des principes de la résolution, une série de consultations régionales auront lieu en Afrique, en Asie et en Amérique latine avant la fin de cette année pour définir la structure et la gouvernance de l’Alliance.



L’adoption de la Résolution sur le renforcement des capacités en matière de diagnostic coïncide avec l’entrée de FIND dans sa 20e année d’existence, l’organisation ayant été créée en 2003 lors de l’Assemblée mondiale de la Santé. Pour marquer cette date, FIND a organisé une Journée du diagnostic (https://apo-opa.info/3My8cok) le 24 mai en parallèle à l’AMS, dans le cadre de laquelle la Dr Ayoade Alakija, présidente de FIND, le Dr Bill Rodriguez, directeur général de FIND, ainsi que des cadres supérieurs de FIND ont discuté avec des experts de la santé mondiale, parmi lesquels (par ordre alphabétique) :

Les sessions ont été enregistrées et peuvent être visionnées sur le site web de FIND en cliquant ici (https://apo-opa.info/3IM3fHr).

Bill Rodriguez, directeur général de FIND, a déclaré lors de l’événement : « La pandémie de COVID-19 nous a tous montré que le dépistage est important et qu’il nécessite les bons outils de diagnostic, du personnel sanitaire formé, une infrastructure de laboratoire, des systèmes de gestion des données, ainsi que des politiques et des ressources en place. Sans la possibilité de dépister, non seulement les individus et les communautés sont gravement touchés, mais une catastrophe économique et sociale peut s’ensuivre. Cependant, si la plupart d’entre nous viennent à peine de découvrir ce que manquer de tests signifie, avant même la pandémie, quatre milliards de personnes défavorisées, donc celles dépourvues de pouvoir d’agir, étaient déjà confrontées à une catastrophe économique sociale personnelle, car elles étaient sans accès aux tests de dépistage de la tuberculose, du cancer du col de l’utérus, de la maladie de Chagas et de nombreuses autres maladies. C’est à ce problème que la Résolution de l’AMS sur le renforcement des capacités en matière de diagnostic veut s’attaquer, et c’est pourquoi il est si crucial d’œuvrer à l’amélioration de la santé dans le monde. »

