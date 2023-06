Tanzanie : la BAD accorde une garantie partielle de crédit de 2 millions de dollars et un don de 528 600 dollars pour faciliter l’accès des engrais aux petits exploitants agricoles

01 Juin 2023

LIBREVILLE, 30 mai (Infosplusgabon) - La date d'approbation du Financement avait été fixée au 24 mai 2023 et le projet est dénommé "Projet de garantie partielle de crédit de 2 millions de dollars et don de 528 600 de dollars au Partenariat africain pour les engrais et l’agro-industrie (AFAP) en Tanzanie."

Montant : Le Mécanisme africain de financement du développement des engrais (MAFDE), géré par la Banque africaine de développement va fournir au Partenariat africain pour les engrais et l’agro-industrie (AFAP) en Tanzanie une garantie partielle de crédit de 2 millions de dollars pour accompagner les fournisseurs ou importateurs à fournir des engrais aux distributeurs tanzaniens d’intrants agricoles et un don de 528 600 dollars pour couvrir une partie (94 %) des dépenses courantes du projet. Le reste (6%) étant supporté par l’AFAP.

Objectifs

L’objectif du projet est d’augmenter la productivité en facilitant l’accès aux engrais en temps voulu et leur utilisation appropriée par les petits exploitants agricoles. Le projet facilitera l’accès à des intrants de qualité grâce à une chaîne d’approvisionnement en engrais fonctionnelle, efficace et viable en Tanzanie ; et améliorera l’accès au financement pour les grands distributeurs d’engrais.

Stratégie de mise en œuvre et composantes

Le projet qui sera mis en œuvre du 1er juillet 2023 au 31 juillet 2026, comporte trois grandes composantes : i) soutien aux grands distributeurs d’intrants agricoles pour leur permettre d’accéder à la facilité de garantie de crédit ; ii) appui visant à accroître la disponibilité des engrais ; iii) gestion et coordination de projet.

Outre les 14 régions concernées par la mise en œuvre de son projet de garantie de crédit de 2019, l’AFAP étendra ses activités à au moins cinq régions supplémentaires : Ruvuma, Manyara, Rukwa, Kagera et Mwanza.

Résultats attendus

Le projet va permettre d’augmenter la productivité agricole et de renforcer la sécurité alimentaire en Tanzanie, conformément à la stratégie « Nourrir l’Afrique » de la Banque africaine de développement.

Bénéficiaires

Le projet vise 5 fournisseurs et 35 grands distributeurs d’intrants agricoles comme bénéficiaires directs, 1 000 détaillants d’intrants agricoles comme bénéficiaires indirects et 550 000 petits exploitants agricoles comme bénéficiaires finaux.

Contexte

Le secteur agricole représente 29 % du PIB tanzanien et 65 % de tous les emplois.

La main-d’œuvre agricole est majoritairement constituée de femmes (69,9 %).

Selon un recensement du gouvernement réalisé en fin 2020, sur les 12 007 839 ménages que comptait la Tanzanie (11 659 589 en Tanzanie continentale et 348 250 à Zanzibar), 7 837 405 ménages (65,3 %) s’adonnaient à des activités agricoles. Sur l’ensemble des ménages agricoles, 5 088 135 (64,9 %) se consacraient uniquement aux cultures, 2 589 156 (33,0 %) aux cultures et à l’élevage, 154 291 (2 %) à l’élevage uniquement. On dénombrait 1 093 grandes exploitations, dont 554 se consacraient uniquement à la production végétale, 277 à l’élevage, et 262 aux cultures et à l’élevage. Mais en dépit d’une tendance à la hausse observée dans la consommation d’engrais au fil des ans - de 15,858 kg par hectare en 2018 à 19 kg par hectare actuellement (selon l’Autorité de réglementation des engrais), ce niveau reste bien en deçà de l’objectif continental, qui est de 50 kg par hectare. Le pays est largement tributaire des importations d’engrais. La demande d’engrais (2022/2023) dans le pays est actuellement estimée à 698 262 tonnes, dont environ 418 883 tonnes doivent être importées pour couvrir le déficit de la production locale, qui s’élève à 43 579 tonnes, avec un solde reporté de la saison précédente de 117 900 tonnes. Bien que le gouvernement tanzanien ait mis en place le Fonds fiduciaire pour l’achat des intrants agricoles et la Banque de développement agricole pour assurer le financement de l’agriculture, le besoin de produits et de services financiers structurés de manière appropriée reste important. Seuls 3 % des prêts des banques commerciales sont consacrés à l’agriculture.

Le déficit de financement à combler pour permettre à la Tanzanie d’atteindre l’objectif d’Abuja de 50 kg/ha de consommation d’éléments nutritifs est de l’ordre de 150 millions de dollars. Ce projet se propose d’accompagner le précédent Projet d’appui à l’achat d’intrants agricoles en Tanzanie de la Banque en aidant le secteur privé à combler le déficit et à faciliter le financement de volumes supplémentaires d’engrais en multipliant éventuellement la garantie par 15. Cela facilitera l’accès au crédit et la production de près de 20 millions de dollars d’engrais pendant la durée du projet.

Il est essentiel de faciliter l’accès aux engrais et l’appui à la vulgarisation pour permettre aux petits exploitants agricoles d’utiliser les engrais de manière appropriée en vue de la transformation agricole en Tanzanie.

