Gabon : ADL obtient le certificat de neutralité carbone ACA 3+

23 Mai 2023

LIBREVILLE, 23 mai (Infosplusgabon) - L'Aéroport de Libreville (ADL) a obtenu le prestigieux certificat de neutralité carbone ACA 3+, devenant ainsi le premier aéroport en Afrique Centrale et le second dans toute l'Afrique à atteindre la neutralité carbone, fruit de plusieurs efforts de baisse des émissions de gaz à effet de serre, rapporte un communiqué de presse.

Airport Carbone Accréditation (ACA) est un programme de certification lancé par Airports Council International Europe (ACI Europe) pour évaluer et reconnaître les efforts des aéroports dans la réduction de leur émission de gaz à effet de serre. ACI EUROPE est une association professionnelle de l'industrie européenne qui défend les intérêts collectifs des aéroports européens et promeut l'excellence professionnelle dans la gestion et l'exploitation des aéroports.

L'Aéroport de Libreville participé depuis 2015 au programme de réduction des gaz à effet de serre. Deux ans plus tôt, elle avait obtenu le certificat ACA 2+, témoin de son engagement vers un avenir durable.

Pour rappel, l’Accréditation Carbone des Aéroports est le seul programme mondial de certification de gestion du carbone approuvé par les institutions pour les aéroports. C'est également la seule norme globale de carbone spécifique à l’aéroport qui s’appuie sur des méthodologies internationalement reconnues. Il fournit aux aéroports un cadre commun pour la gestion active du carbone avec des objectifs mesurables. Le programme est spécifique au contexte géographique ce qui permet une flexibilité pour tenir compte des exigences légales au niveau national ou au niveau local auxquelles les exploitants aéroportuaires doivent se conformer, tout en garantissant que la méthodologie utilisée est toujours robuste.

FIN/INFOSPLUSGABON/HGV/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon