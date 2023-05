MAROC : 2ème édition du Salon International de l'Arganier du 17 au 21 2023 à Agadir

23 Mai 2023

AGADIR, Maroc, 23 mai (Infosplusgabon) - Le Salon International de l'Arganier est organisé dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l’arganier ; Un programme riche et varié pour célébrer un arbre emblématique du Maroc.

Sous le Haut patronage de Sa Majesté le Roi Mohamed VI, et dans le cadre de la célébration de la journée internationale de l’arganier, la deuxième édition du Salon International de l'Arganier se tiendra du 17 au 21 mai 2023 à Agadir.

Ce salon est une occasion pour célébrer un arbre emblématique du Maroc, porteur d’un héritage ancestral et véritable pilier des communautés locales, permettant leur autonomisation économique et financière ainsi que leur inclusion sociale.

Grâce à un programme d'activités riche et varié, le Salon International de l'Arganier représente une opportunité pour les professionnels de la filière, désireux de tisser de nouveaux partenariats et de renforcer leurs réseaux professionnels. En suscitant des échanges fructueux entre les différents acteurs, le Salon International de l'Arganier permet aux professionnels d'explorer de nouvelles opportunités de croissance et de développement, dans un environnement propice à l'innovation et à la collaboration.

Le Salon International de l'Arganier constitue également une occasion pour les professionnels de découvrir les tendances du marché, d'analyser les évolutions réglementaires en cours et de prendre part aux débats stratégiques autour de l'avenir de l’écosystème de l’arganier.

Le Salon International de l'Arganier s'adresse également au grand public avec un programme riche et une variété d'activités organisées dans deux lieux simultanément.

Au Club des Dunes d'Or, 2300 mètres carrés sont aménagés pour abriter plusieurs espaces dont une visite virtuelle de l'arganeraie, pour permettre aux visiteurs de découvrir la richesse de la biodiversité de l’arganeraie et l’univers où l’Homme et l’arganier ont vécu en symbiose depuis des millénaires.

Des démonstrations culinaires seront organisées. Elles offriront aux visiteurs l'opportunité de goûter à des plats préparés à partir de l'huile d'argane. L’espace dédié au savoir-faire des femmes de l'arganeraie mettra en avant leur savoir-faire préservé et transmis de génération en génération. Un espace pédagogique est conçu pour les enfants, pour leur permettre de découvrir l'univers de l'arganier de manière ludique et éducative et les sensibiliser à la préservation de cet héritage ancestral.

Le "Village de l'Arganier" installé à la place Al Inbiaat, permettra aux coopératives de présenter leurs produits aux visiteurs ; l'occasion pour les visiteurs de découvrir l'étendue des utilisations de l'huile d'argane, ainsi que les progrès réalisés par la femme rurale pour la valorisation et la promotion des produits de l’arganier. Une exposition dédiée au patrimoine immatériel de l'arganeraie viendra compléter ce programme riche et diversifié.

