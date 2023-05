Intracom Middle East nomme un nouveau Directeur Général pour les regions Moyen-Orient et Afrique & Asie-Pacifique (MEA & APAC)

23 Mai 2023

LIBREVILLE, 23 mai (Infosplusgabon) - Intracom Middle East FZ-LLC, l’un des principaux fournisseurs de solutions de télécommunications dans la région du Golfe, a annoncé la nomination de M. Andreas Serras au poste de directeur général, suite au départ de M. Mohamed Maghraby le 6 mars dernier.

M. Andreas Serras possède une vaste expérience en ce qui concerne les postes de direction dans le secteur des technologies de l’information et des télécommunications. Il a travaillé pendant près de quarante ans pour de grands fabricants d’infrastructures. M. Serras a précédemment occupé le poste de PDG d’Intracom Middle East et d’Intratelecom en Afrique du Sud et au Maroc pendant 8 ans (2010-2018). Depuis le 6 mars 2023, M. Serras a été nommé au poste de Directeur Général d’Intracom Middle East FZ-LLC.

Commentant sa nomination, M. Andreas Serras a déclaré : « Je tiens à remercier les actionnaires de la société de m’avoir fait confiance une fois de plus pour diriger une équipe aussi professionnelle. C’est un privilège pour moi de revenir au sein d’un groupe dynamique et je me réjouis de continuer à travailler au développement des opérations de la société dans la région EMEA et APAC, en capitalisant sur le portefeuille complet de solutions d’Intracom Telecom ».

Intracom Middle East FZ-LLC a été fondée en 1999. Elle est aujourd’hui l’un des principaux fournisseurs de solutions de télécommunications dans la région du Golfe. Intracom Middle East emploie des professionnels hautement qualifiés et expérimentés qu’elle considère comme son atout le plus précieux.

L’entreprise a fait ses preuves dans le déploiement de projets complexes à grande échelle intégrant des produits conçus et développés en interne, ainsi que des systèmes tiers, afin de fournir des solutions de télécommunications de pointe dans les régions du Moyen-Orient et de l’Asie-Pacifique. Parmi les nombreux déploiements de l’entreprise, citons le groupe Etisalat aux Émirats arabes unis, en Égypte, en Afghanistan et en Arabie saoudite, STC et Atheeb au royaume d’Arabie saoudite, PTCL au Pakistan, Omantel à Oman, Zain à Bahreïn, Lintasarta en Indonésie et Dialog au Sri Lanka. Intracom Middle East s’engage à offrir à ses clients des solutions intégrées sur mesure et à la pointe de la technologie, et à soutenir leurs efforts pour obtenir un avantage concurrentiel sur le marché et atteindre leurs objectifs commerciaux.

