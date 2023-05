Les dirigeants africains défient la morosité de l'économie mondiale lors de l'inauguration du GITEX Africa Digital Summit

23 Mai 2023

LIBREVILLE, 23 mai (Infosplusgabon) - Les ministres africains, les gouvernements et les dirigeants du secteur privé se réuniront ce mois-ci à Marrakech dans le cadre d'un puissant forum transcontinental afin de poursuivre les alliances en matière de transformation numérique, alors que le monde de la technologie se réorganise dans le sillage des bouleversements numériques mondiaux.

Face à la plus forte correction du marché de ces dernières années, l'Afrique continue d'avancer pour renforcer et unifier un continent à l'aube d'une croissance transformatrice des TIC, le GITEX Africa Digital Summit étant le nouveau point focal de la poursuite d'une vision numérique unifiée.

Ce sommet influent sera le fer de lance d'un programme de conférences inspirant lors de l'inauguration de GITEX Africa 2023 - le plus grand salon de la technologie et des start-ups du continent africain, qui se tiendra du 31 mai au 2 juin - réunissant plus de 500 dirigeants politiques, chefs de gouvernement, investisseurs et universitaires pour explorer la façon dont la technologie et la connectivité redessinent les frontières du développement socio-économique durable pour les gouvernements, les entreprises et la société en Afrique.

S.E. Lacina Koné, directeur général et PDG de Smart Africa - l'organisation panafricaine qui pilote le programme de transformation numérique du continent - est l'un des principaux orateurs. Selon M. Koné, les technologies numériques offrent de nouvelles possibilités de croissance économique en Afrique en accélérant la création d'emplois et le développement des talents, en facilitant l'accès aux services publics et en augmentant la productivité et l'innovation. Toutefois, des défis subsistent.

"Le manque de connectivité dans les régions rurales et isolées, la protection insuffisante des données et le coût élevé de la connectivité en Afrique ont entraîné de nouveaux défis pour les entreprises, les gouvernements et les populations", a déclaré M. Koné, qui supervise le processus de définition de l'agenda numérique de l'Afrique et fait progresser les initiatives continentales clés. "La coopération intra-gouvernementale est le principal moteur de l'adoption et de l'accélération des services numériques, tout en atténuant les difficultés qui en découlent sur le continent africain.

M. Koné fera partie d'un groupe d'experts lors du GITEX Africa Digital Summit, intitulé "Uniting Towards One African Market" (S'unir pour un marché africain). Il expliquera comment les dirigeants africains construisent un avenir numérique sûr, résilient et durable. "Des réglementations souples sont nécessaires pour répondre rapidement à l'évolution du marché et faciliter l'entrée de nouveaux concurrents au profit des consommateurs d'un continent africain uni", a-t-il déclaré.

Le GITEX Africa Digital Summit arrivera au milieu d'une période remarquable de croissance des TIC et de la large bande en Afrique, les statistiques montrant que le continent a la population Internet qui croît le plus rapidement au monde, avec une augmentation de 20 pour cent en seulement un an. L'économie numérique de l'Afrique est devenue l'un des principaux moteurs du progrès transcontinental, associé à un développement important des talents et à un pic des investissements du secteur public et privé.

Jérôme Hénique, PDG d'Orange (France) pour le Moyen-Orient et l'Afrique, Tonny Bao, vice-président de Huawei (Chine), et Saad Toma, Directeur général d'IBM MENA figurent parmi les principaux dirigeants du secteur privé qui s'exprimeront sur les voies critiques permettant de faire progresser les missions de transformation numérique du continent, de la construction d'une Afrique plus numérique et plus inclusive à l'exploration des impacts sociaux et économiques de la 5G.

Parmi les autres têtes d'affiche du programme de la conférence sur le leadership la plus importante d'Afrique figurent S.E. Syed Amin Ul Haque, Ministre des technologies de l'information et des communications du Pakistan, et Babajide Sanwo-Olu, Gouverneur de Lagos (Nigeria), qui prononcera un discours sur les facteurs qui accélèrent le développement de l'Afrique pour en faire la prochaine Silicon Valley.

L'état des lieux de l'économie numérique en Afrique sera un autre point de discussion clé, abordé par S.E. Belete Molla, Ministre de l'innovation et de la technologie en Éthiopie, et S.E. Cina Lawson, Ministre de l'économie numérique et de la transformation au Togo.

"Je suis honoré de participer au GITEX Africa organisé par le Maroc", a déclaré S.E. Molla. "Il crée des opportunités pour les gouvernements, les innovateurs et les experts de premier plan du monde entier de découvrir de nouvelles idées, de construire de nouveaux partenariats, et de se connecter avec des mentors et des investisseurs inspirants. Cela aiderait l'Éthiopie à se connecter à l'espace technologique mondial et aux principaux acteurs.

Accélérer la course épique à la domination de l'IA en Afrique

La prochaine vague de transformation numérique accélérée par la puissance de l'IA générative ainsi que l'impact de l'IA sur les sociétés africaines stimuleront entre-temps des discussions curieuses lors d'une piste dédiée à l'IA le troisième jour de GITEX Africa, où les esprits les plus brillants et les penseurs les plus innovants partageront leurs idées sur la capacité de l'IA à révolutionner les industries, de l'agriculture à la finance.

Adel Alsharji, Directeur de l'exploitation de Presight, basée aux Émirats arabes unis et première société internationale d'analyse de données de grande envergure alimentée par l'IA au Moyen-Orient, prononcera un discours sur l'impact sociétal de l'Intelligence Artificielle.

"L'impact sociétal de l'IA est multiforme et d'une grande portée à l'échelle mondiale, et elle remodèle déjà des secteurs tels que les soins de santé, la finance, l'agriculture, l'éducation et l'industrie manufacturière, et donc notre mode de vie", a déclaré le Dr Alsharji.

"Le continent africain affiche un taux d'adoption rapide de l'IA et une volonté d'explorer et d'exploiter le potentiel de l'IA pour stimuler la croissance économique et relever les défis locaux, pour le plus grand bien des populations. À mesure que l'IA progresse, nous pouvons nous attendre à d'autres innovations et applications positives. Il est toutefois essentiel d'adopter l'IA de manière responsable, en veillant à ce que des considérations éthiques soient prises en compte lorsque nous naviguons dans ce paysage en pleine mutation."

Mustapha Zaouini, président d'AI in Africa, interviendra dans un panel sur l'IA générative responsable. Il a déclaré que, bien que l'Afrique soit confrontée à des défis uniques tels que la disparité de l'accès à l'internet, le continent est en train d'adopter progressivement l'IA.

"L'Afrique explore l'IA pour résoudre des problèmes urgents tels que la pauvreté, le chômage et l'inégalité", a déclaré M. Zaouini. "Cependant, le niveau de préparation varie d'un pays à l'autre et il est nécessaire d'investir dans les infrastructures, l'éducation et l'élaboration de politiques afin d'exploiter pleinement cette technologie en évolution rapide.



"L'accès aux technologies de l'IA peut uniformiser les règles du jeu, il est donc essentiel de ne pas rester à l'écart. Garantir un accès équitable à la technologie et réduire la fracture numérique sont des étapes cruciales pour préparer l'impact de l'IA en Afrique."



Évolution des villes numériques et orientation vers un avenir sans émissions de gaz à effet de serre

Avec l'élan mondial vers une économie nette zéro, le rôle de la technologie dans la promotion de la durabilité est plus important que jamais.

Une table ronde organisée dans le cadre de la conférence sur les villes numériques de GITEX Africa explorera la manière dont la technologie peut faire progresser un programme Net Zero centré sur l'Afrique, et sera animée par Dr. Shaoshan Liu, Fondateur et PDG de PerceptIn aux États-Unis ; Mohammed Essaidi, Président MEA de Global Cities Alliance, IEEE au Maroc ; Laurent Roussel, Président de l'Afrique francophone et des îles chez Schneider Electric ; et Gilles Babinet, représentant du gouvernement français au sein du Digital Champions Group (UE) en France.

Parmi les autres orateurs éminents de GITEX Africa, citons Emmanuel Gadret, PDG de l'Afrique francophone chez Deloitte, qui partagera ses idées sur la manière de tracer la voie de la prospérité de l'Afrique en déverrouillant la souveraineté économique et la souveraineté des données ; et le Dr Ray Johnson, PDG de l'Institut d'innovation technologique aux EAU, qui se plongera dans le rôle omniprésent de l'IA générative dans l'alimentation de la croissance économique.

Un lancement historique dans la prochaine grande économie numérique du monde

L'édition inaugurale de GITEX Africa fera ses débuts historiques du 31 mai au 2 juin 2023, accueillant plus de 900 exposants, start-ups et délégations de visiteurs de 80 pays pour trois jours de collaborations intensives entre les secteurs public et privé axées sur les résultats dans la prochaine plus grande économie numérique du monde.



Plus de 250 investisseurs provenant de 34 pays et gérant 200 milliards de dollars US d'actifs seront également à la recherche de technologies révolutionnaires et d'opportunités de co-investissement dans des entreprises technologiques africaines à grande échelle. En tant qu'incubateur de start-up par excellence et pôle d'attraction pour les fonds de capital-risque en plein essor, GITEX Africa offrira une plateforme de prospection inégalée à ces investisseurs, dont 70 % viennent de l'extérieur de l'Afrique.

Le super connecteur est placé sous le Haut Patronage de Sa Majesté le Roi Mohammed VI du Royaume du Maroc, et organisé par l'Agence de Développement du Digital (ADD), l'entité publique qui dirige le programme de transformation numérique du gouvernement marocain sous l'autorité du Ministère Marocain de la Transition Numérique et de la Réforme de l'Administration.

KAOUN International dirigera le partenariat pour ce projet commercial très attendu, en exhortant la communauté technologique mondiale à se rendre en Afrique, en tirant parti de la puissance de la marque de confiance GITEX Global à Dubaï, le plus grand événement technologique du monde.

Grâce à des politiques favorables à la technologie sur un continent désormais beaucoup plus accessible, les investissements africains montent en flèche. Les analystes prévoient que le marché de la technologie devrait passer de 115 milliards de dollars à 712 milliards de dollars d'ici 2050, tandis que selon Briter Bridges, les start-ups africaines ont levé un total de 5,4 milliards de dollars à travers plus de 900 transactions en 2022. Par ailleurs, la jeunesse de la population et l'urbanisation rapide de l'Afrique accélèrent la croissance économique numérique : 70 % de la population de l'Afrique subsaharienne a moins de 30 ans et 45 % des Africains vivront dans des villes d'ici à 2025.

