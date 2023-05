Afrique : La Banque africaine de développement accorde un prêt de 15 millions de dollars à Infrastructure Credit Guarantee Company Limited pour soutenir le financement des infrastructures au Nigéria

20 Mai 2023

LIBREVILLE, 20 mai (Infosplusgabon) - Le Conseil d’administration de la Banque africaine de développement a approuvé un prêt subordonné de 15 millions de dollars en faveur d’Infrastructure Credit Guarantee Company Limited (InfraCredit) pour renforcer sa base de capital et aider à combler le déficit de financement des infrastructures au Nigéria.

Le financement va permettre à InfraCredit de tirer parti des marchés de capitaux nationaux pour renforcer l’accès au financement à long terme en monnaie locale pour les infrastructures au Nigéria. Il vient compléter un précédent prêt de la Banque africaine de développement et d’autres partenaires en 2019 qui visait à aider à débloquer des capitaux institutionnels nationaux pour les infrastructures. InfraCredit est une société nigériane spécialisée dans la garantie de crédit. Elle mobilise des capitaux à long terme auprès d’investisseurs institutionnels, notamment des fonds de pension et des compagnies d’assurance, pour soutenir des projets d’infrastructure.

Le prêt intervient à un moment où InfraCredit cherche à lever des capitaux pour investir 375 millions de dollars supplémentaires dans les infrastructures au cours des prochaines années, principalement en s’appuyant sur le financement du secteur privé.

Lamin Barrow, directeur général du Département pays de la Banque africaine de développement pour le Nigéria, a déclaré : « La Banque africaine de développement est heureuse de continuer à soutenir une institution financière innovante comme InfraCredit dont les objectifs correspondent étroitement à nos priorités, à savoir mobiliser des financements institutionnels pour la construction d’infrastructures au Nigéria dans des secteurs clés tels que les transports, l’énergie, l’eau, l’agriculture et les infrastructures.»

Le bilan de la société InfraCredit en matière de finance verte et les engagements pris dans le cadre de sa stratégie et de sa feuille de route pour la transition vers des énergies propres et de son cadre de financement vert s’inscrivent dans le droit fil des engagements de la Banque africaine de développement qui visent à promouvoir un développement et une atténuation à faible émission de carbone, en tirant parti du financement climatique provenant de sources du secteur privé, a ajouté M. Barrow.

Chinua Azubike,le président-directeur général d’InfraCredit, a déclaré : « Nous sommes très heureux et satisfaits de la confiance témoignée par la Banque africaine de développement au travers de cette opportunité offerte à InfraCredit d’accroître son impact sur le développement en débloquant des investissements institutionnels nationaux pour le financement à long terme d’infrastructures en monnaie locale au Nigéria. Cela va créer des emplois et soutiendra la croissance économique locale. Ce deuxième tour d’investissement va renforcer notre capacité d’émission de garanties et portera le total des investissements de la Banque africaine de développement dans InfraCredit à 25 millions de dollars, ce qui constitue un signal fort d’engagement en faveur de la croissance à long terme d’InfraCredit et de l’économie nigériane ».

Ahmed Attout, directeur par intérim du Département du développement du secteur financier à la Banque africaine de développement, a déclaré : « Ce soutien témoigne de notre confiance continue en InfraCredit et de la reconnaissance du rôle qu’il joue dans le développement des infrastructures au Nigéria. La Banque africaine de développement s’est engagée à renforcer les capacités des différents acteurs des marchés de capitaux africains et à stimuler la mobilisation de financements à long terme dans les infrastructures africaines. »



Le partenariat fait progresser un certain nombre d’objectifs stratégiques dans le cadre de l’actuel Document de stratégie pays pour le Nigéria de la banque, qui comprend l’aide à la stimulation du financement du marché obligataire en monnaie locale dans divers secteurs d’infrastructure, ainsi que l’amélioration de la diversification économique et de la compétitivité dans le pays. La stratégie donne également la priorité à la construction d’infrastructures en matière de transports, d’énergie, d’eau et assainissement, d’agriculture, d’industrie et du développement social.

L’opération est également alignée sur le Plan national de développement du Nigéria qui prévoit une forte mobilisation des ressources du secteur privé et une forte participation de celui-ci à la réalisation des priorités du plan, notamment en ce qui concerne les investissements dans les infrastructures, la promotion du secteur financier et le développement du marché de capitaux dans le pays.

En dérisquant les instruments de dette en monnaie locale (principalement des obligations), InfraCredit canalise les financements vers des projets d’infrastructure, notamment des projets verts et alignés sur le climat au Nigéria. Infrastructure Credit Guarantee Company Limited a été fondée en 2016 par l’Autorité nigériane d'investissement souverain du Nigéria (Nigerian Sovereign Investment Authority, en anglais) en collaboration avec GuarantCo (qui fait partie du Private Infrastructure Development Group).

