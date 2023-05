Gabon : Igor Simard et Anne Nkene inaugurent les bureaux de la SAFER

09 Mai 2023

LIBREVILLE, 8 mai (Infosplusgabon) - Madame Anne NKENE, Administrateur Directeur Général (ADG) de de zone économique à régime privilégié de Nkok et Monsieur Igor SIMARD, le Directeur Pays Gabon d’Arise IIP & d'Arise IS, en présence des entreprises de la ZIS de Nkok, ont procédé à l'inauguration des bureaux de SAFER, une cellule consultative EHS (environnement, hygiène et sécurité) spécialement dédiée aux professionnels travaillant au sein de la Zone d'Investissement Spécial de Nkok le 3 mai dernier, rapporte un communiqué de presse officiel.

L'installation du service SAFER s’inscrit dans la volonté politique des plus hautes autorités de la GSEZ de Nkok de veiller à ce que tous les lieux de travail, conformément aux normes internationales, soient sains et sûrs pour tous : employés, partenaires, et visiteurs.

Selon des sources recoupées, Safer fournira aux entreprises installées dans la GSEZ de nombreux services clés :

- l'organisation de séance de sensibilisation à l'ESS ;

- la réalisation d'audits ESS des installations

- la fourniture d'un approvisionnement centralisée en EPI.

- la mise en place de cadre de gouvernance interne ;

- la réalisation d'enquête sur les incidents et formulation de recommandations ;

- l'élaboration d'un plan d'intervention d'urgence ;

- l'organisation de séance personnalisée en matière d'environnement, d'hygiène et de sécurité ;

- l'aide à la compréhension des exigences légales ;

Mde Nkene a déclaré qu' " il faut d'abord savoir que la zone économique spéciale de Nkok regroupe en son sein, l'ensemble des administrations qui les accompagnent au quotidien. Ils sont regroupés autour de l'Autorité administrative qui joue le rôle de pouvoir de veiller au respect des dispositions en ce qui concerne la sécurité, la santé, l'environnement et l'hygiène au sein de cet espace économique. Nous évoluons assez bien en termes de sensibilisation, de contrôle et en ce qui concerne toute la partie des sanctions. Aujourd'hui GSEZ vient de renforcer davantage ses dispositifs qui vont permettre aux opérateurs de cet espace économique de pouvoir s'arimer davantage à ces exigences qui sont des exigences environnementales, sociales, et en ce qui concerne l'hygiène et la sécurité au travail. Donc Safer est véritablement un outil en plus, pour les opérateurs pour qu'ils puissent se conformer davantage, puisqu'ils le font déjà pour la plupart."

Pour sa part M. Simard a souligné que " l'outil Safer va renforcer l'accompagnement des dispositifs déjà présents dans la zone de Nkok, sur les questions d'hygiène, de santé et de sécurité. Aujourd'hui, la zone de Nkok s'agrandit avec de plus en plus d'entreprises pour la création de plus en plus d'emplois. Donc c'était dans notre devoir de renforcer et d'accompagner la question du devoir du travail, mais aussi les questions de santé et de sécurité".

Il a ajouté que "de façon concrète cela va fonctionner sur la base d'audits avec les différents opérateurs économiques installés dans la zone, qui vont permettre de mesurer les écarts qui sont constatés. Tout cela se fera en collaboration avec les services présents dans la zone de Nkok, naturellement au premier titre, l'Autorité administrative de la zone de Nkok, la CNSS, l'CNAMGS et ce, dans l'objectif clair de respecter à tous les niveaux, le dispositif traditionnel, puis les normes et règlements."

FIN/INFOSPLUSGABON/DFC/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon