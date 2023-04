Afrique : ARISE IIP démarre la construction de la zone industrielle intégrée de SIZ - Koya au Sierra Leone

27 Avril 2023

LIBREVILLE, 27 avril (Infosplusgabon) - ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP), développeur et opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, en partenariat avec la République de Sierra Leone, est fier d’annoncer le démarrage des travaux de construction de la zone industrielle de SIZ - Koya. Cette infrastructure industrielle intégrée, conformément à l'ambition d'ARISE IIP de libérer le potentiel industriel de l'Afrique, appuiera la République de Sierra Leone dans l'avancement de son programme d'industrialisation.

Dans le cadre de la construction de la zone, ARISE IIP doit investir 120 millions de dollars dans le développement de la zone industrielle de Koya (SIZ - Sierra Leone Industrial Zones), fruit d'un partenariat public-privé entre ARISE IIP et la République de Sierra Leone.

Phase 1 : Dans le cadre de la phase 1 dont les travaux commencent dès le mois de mai 2023, la SIZ - Koya verra l’installation de 16 unités de production principalement axées sur des industries de substitution aux importations. S’étendant sur 150 hectares, les investissements privés (FDI) pour cette première phase sont estimés à 165 millions de dollars et la création d’emplois directs à 2 500.

Phase 2 : Au cours de la phase 2 de SIZ - Koya, 37 unités de production seront installées sur 350 hectares au sein de la zone, essentiellement liées à des industries de substitution aux importations et de transformation locale de matières premières en produits à forte valeur ajoutée. L’investissement est estimé à 140 millions de dollars (FDI) et 6 500 emplois supplémentaires seront créés.

La zone industrielle intégrée de SIZ - Koya doit accueillir des entreprises spécialisées, entre autres, dans les secteurs de l'agro-industrie, la transformation du bois, les produits pharmaceutiques, la fabrication de biens de consommation, la fabrication de véhicules électriques, ainsi que la fabrication de ciment et de tuiles.

Gagan Gupta, fondateur et directeur général d'ARISE IIP, a commenté : "ARISE IIP s'engage à construire un avenir durable en créant des opportunités d'emploi, en responsabilisant les communautés locales et en promouvant la croissance économique par le biais du développement industriel. Notre partenariat avec la République de Sierra Leone témoigne de notre engagement à produire un impact positif en Afrique. Grâce au projet de SIZ - Koya, nous visons à créer une infrastructure industrielle de classe mondiale qui attirera les investisseurs locaux et internationaux dans la région. Nous sommes convaincus que cette infrastructure intégrée permettra non seulement de créer des emplois, mais aussi de contribuer plus largement à l'industrialisation de la Sierra Leone de façon durable et responsable".

Edward Hinga Sandy, ministre du commerce et de l'industrie de Sierra Leone, a déclaré : “Nous sommes fiers de nous associer à Arise Integrated Industrial Platforms (Arise IIP) - le leader africain du développement de zones industrielles - pour le lancement de la SIZ - Koya. Ce partenariat offre une occasion unique de promouvoir le développement du commerce et des investissements et de stimuler la création d'emplois dans le pays. Nous sommes convaincus de la capacité d'Arise IIP à mener à bien ce projet, comme le prouvent les projets de grande envergure déjà réalisés dans toute l'Afrique, et nous nous réjouissons à l'idée de travailler ensemble.”

Samaila Zubairu, Directeur général de l’Africa Finance Corporation (AFC) s’est lui-aussi réjoui du démarrage du projet : “ Nous sommes ravis de participer à ce projet passionnant pour la République de Sierra Leone. Il fait écho à l'ADN de l’AFC qui consiste à s'impliquer stratégiquement dans la construction d'infrastructures qui répondent parfaitement aux besoins des pays. La construction de la zone industrielle de SIZ - Koya incarne également les efforts de l’AFC pour soutenir les pays africains dans le développement de leurs capacités industrielles."

Professeur Benedict Oramah, Président d'Afreximbank, a déclaré : "Nous sommes très heureux de participer à ce projet ambitieux avec la République de Sierra Leone, qui marque une nouvelle étape essentielle pour soutenir la croissance rapide d'ARISE IIP en Afrique et, plus largement, pour accélérer l'industrialisation du continent."

Au cours des dernières années, ARISE IIP a connu une expansion remarquable à travers plus d’une dizaine de pays d’Afrique. À titre d’exemple, ARISE IIP gère la zone économique spéciale du Gabon (GSEZ), axée sur l'industrie du bois. 16 000 emplois y ont été créés, 120 investisseurs ont rejoint le projet. D’exportateur de grumes, le Gabon est devenu le deuxième producteur et exportateur mondial de placage, et le premier d’Afrique. À travers le continent, ARISE IIP s’est toujours engagé à créer des écosystèmes industriels à forte valeur ajoutée locale et générateurs d’une croissance durable.

ARISE Integrated Industrial Platforms (ARISE IIP) est un développeur et un opérateur panafricain de parcs industriels de classe mondiale, engagé dans la transformation économique du continent. Nous identifions des opportunités dans les chaînes de valeur commerciales et industrielles à travers l’Afrique, nous concevons, finançons, construisons et exploitons les infrastructures nécessaires, en jouant un rôle de catalyseur tout en soutenant les pays dans leur transition vers une économie industrielle. Notre ambition est de libérer le potentiel industriel du continent tout en neutralisant nos émissions de carbone et notre impact sur le climat. ARISE IIP est actuellement présent au Bénin (GDIZ), au Togo (PIA) et au Gabon (GSEZ). La GSEZ a été classée meilleure zone économique spéciale du monde dans le secteur du bois (classement 2020 du FDI).

