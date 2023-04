Gabon : La SETRAG fournit des kits didactiques aux orphelins

13 Avril 2023

Setrag/Politique RSE-Dons de kits didactiques

LIBREVILLE, 13 avril (Infosplusgabon) - En 2022, la Société d'exploitation du Transgabonais (SETRAG) à conformément à sa feuille de route RSE assuré l'accompagnement des enfants démunis des quartiers sous intégrés et orphelins en kits scolaires, rapporte un communiqué de presse parvenu à la rédaction d'Infosplusgabon.

La demande a été formulée par des organisations non gouvernementales "Cri de Coeur " et "l'Association Akanda et Fils la Nouvelle Etoile". Celle-ci cadrait parfaitement avec la politique RSE de la société d'exploitation du chemin de fer Transgabonais qui fait de l'éducation un des piliers de son action d'investissement communautaire.

À ces ONG, la Setrag à offert 1500 kits scolaires pour les apprenants de niveau de 3 ans et de la classe de 5e année primaire.Rappelons que la répartition de ce don à permis l'ONG Cri de Coeur de recevoir 1000 kits et les 500 autres remis à l'association Akanda et Fils la Nouvelle Étoile.

Le 29 octobre 2022 , Cri de Coeur procédait à la distribution de ce don aux enfants issus des milieux difficiles, répondant ainsi à son action citoyenne qu'est l'"École pour tous 2022".

Mais bien avant elle, l'association Akanda et Fils la Nouvelle Étoile avait réparti les siens aux enfants du Centre d'accueil "Coeur d'ange "et ceux des quartiers défavorisés.

Tous ces enfants gratifiés n'avaient cessé de remercier leur bienfaitrice, la Setrag.

