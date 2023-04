Gabon : OMP leader du transport ferroviaire de manganèse au Gabon

03 Avril 2023

LIBREVILLE, 3 avril (Infosplusgabon) - Le port minéralier d’Owendo (OMP) est leader du transport ferroviaire de manganèse au Gabon. OMP contribue de manière significative à la croissance des exportations et au renforcement de la position du Gabon comme leader mondial sur le marché international du manganèse.

L’OMP a créé plus de 1300 emplois directs et indirects grâce à ses activités. Depuis sa création en 2017, OMP est leader dans le secteur portuaire vertical vraquier avec une approche centrée sur le client. L'Unique port minéralier du Gabon s'est engagé pour l'inclusion et la formation, avec notamment 50% de femmes dans leur direction. Les ateliers de maintenance ferroviaire sont respectueux de l'environnement.





