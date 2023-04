Gabon : Le New Owendo International Port (NOIP) continue d'alimenter les industries productives du continent

02 Avril 2023

LIBREVILLE, 2 avril (Infosplusgabon) - Le New Owendo International Port (NOIP) traite des marchandises telles que le bois, les céréales, l'huile de palme, l'acier, les hydrocarbures, etc. Pour la première fois depuis son inauguration en 2017, le New Owendo International Port (#NOIP) a accueilli un navire de silico manganèse.

Le terminal de Libreville, spécialisé dans les produits en vrac, continue d'alimenter les industries productives du continent.





