Togo : Le Groupe Ecobank fait un don de 500 000 USD pour la construction d'un centre d'hémodialyse au Centre hospitalier universitaire de Kara

30 Mars 2023

LIBREVILLE, 30 mars (Infosplusgabon) - Dans le cadre d'un partenariat avec le ministère togolais de la Santé et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD), Ecobank va octroyer 500 000 USD pour la construction d'un centre d'hémodialyse au Centre hospitalier universitaire (CHU) de Kara, pour traiter les maladies rénales, rapporte un communiqué de presse parvenu mercredi à la rédaction d'Infosplusgabon.

Cette décision intervient, après la signature d'un protocole d'accord avec le ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins du Togo et le Programme des Nations Unies pour le développement (PNUD).

Selon l'Organisation mondiale de la santé (OMS), les maladies rénales chroniques constituent un problème de santé majeur dans de nombreux pays et sont à l'origine d'une proportion importante de décès. Au Togo, le CHU Sylvanus Olympio de Lomé est actuellement le seul hôpital public du Togo à disposer d'un centre d'hémodialyse. Sa capacité d'accueil étant limitée, la liste d'attente s’élève à plus de 500 patients. Dans cet hôpital, l'insuffisance rénale représente 10 % des hospitalisations et 73 % des consultations de néphrologie. Sa localisation à Lomé rend l'accès au traitement d'urgence et régulier de l'insuffisance rénale très difficile pour les habitants des régions des Savanes, de Kara et du centre du Togo, qui doivent parcourir entre 400 et 600 km pour s'y rendre. Au CHU de Kara, l'insuffisance rénale est la sixième cause de décès avec un taux de mortalité de 21,3 %.

Le Groupe Ecobank, à travers sa Fondation, s'est engagé à faire un don de 500 000 USD (l'équivalent de plus de 300 millions de francs CFA) au ministère de la Santé, en partenariat avec le PNUD, pour la construction d'un centre d'hémodialyse au CHU de Kara. Ceci s'ajoute à l'achat d'équipements médicaux, la formation des professionnels de santé ainsi qu’à l’aide apportée pour le fonctionnement du nouveau centre.

Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank, a réaffirmé l'engagement continu de Ecobank à soutenir le renforcement des infrastructures de santé par le gouvernement togolais : « Nous sommes fiers de contribuer au financement de ce nouveau centre de dialyse au Centre hospitalier universitaire de Kara, et nous remercions nos partenaires, le PNUD et le ministère de la Santé, pour leur soutien à la concrétisation de ce projet. Ce nouveau centre permettra aux patients souffrant d'insuffisance rénale de bénéficier d'un traitement qui changera leur vie et pourra leur sauver la vie, en droite ligne avec la mission de la Fondation Ecobank ».

Mme Seynabou Diaw Ba, représentante résidente, par intérim du PNUD au Togo, a précisé : « Les actions doivent s’intensifier afin de garantir aux populations vulnérables l’accès équitable aux services sociaux de base de qualité. C’est la raison pour laquelle, nous osons croire que plus de ressources seront mobilisées auprès des partenaires, pour des appuis coordonnées et soutenues au secteur de la santé afin de ne laisser personne pour compte et pour le bien-être des populations. »

La cérémonie de signature s’est déroulée au ministère de la Santé, de l'hygiène publique et de l'accès universel aux soins, en présence du Professeur Moustapha Mijiyawa, ministre de la Santé de la République du Togo, de M. Jeremy Awori, directeur général du Groupe Ecobank et de Mme Seynabou Diaw Ba, représentante résidente du PNUD, par intérim au Togo.

Pour rappel, le Groupe Ecobank est le premier groupe bancaire panafricain du secteur privé, doté d'une expertise africaine inégalée. Il est présent dans 35 pays d'Afrique subsaharienne, ainsi qu’en France, au Royaume-Uni, aux Emirats Arabes Unis et en Chine. Son réseau panafricain unique offre une plateforme unifiée pour les paiements, la gestion de trésorerie, le commerce et les investissements. Le Groupe Ecobank emploie plus de 13 000 personnes au service de plus de 32 millions de clients et propose une gamme complète de produits, services et solutions de la Banque des Particuliers, de la Banque Commerciale et de la Banque des Grandes Entreprises et d'Investissement à travers de multiples canaux, y compris numériques.

La Fondation Ecobank a été créée pour avoir un impact positif sur la vie des gens en Afrique. Établie par le Groupe Ecobank, le premier groupe bancaire panafricain, la Fondation est positionnée pour contribuer à la transformation sociale et économique du continent, en particulier dans les communautés dans lesquelles la banque opère.

Le PNUD forge des partenariats à tous les niveaux de la société pour aider à construire des nations résilientes, afin de mener à bien une croissance qui améliore la qualité de vie de chacun. Présents dans environ 170 pays et territoires, nous offrons une perspective mondiale et des connaissances locales au service des peuples et des nations.

FIN/INFOSPLUSGABON/YUH/GABON2023