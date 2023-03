Gabon : Des journées découvertes « Inside GSEZ, spécial élèves » et bilan à mi-parcours

30 Mars 2023

LIBREVILLE, 30 mars (Infosplusgabon) - Dans le cadre de la célébration de la décennie de transformation, mettant en lumière les avancées industrielles des zones économiques du Gabon, en collaboration avec le gouvernement, GSEZ a initié le programme « Inside Gsez, spécial élèves », qui a pour but d’ouvrir les portes de la Zone d’Investissement Spécial de Nkok aux lycéens du Gabon, rapporte jeudi un communiqué conjoint GSEZ et 1rst Carbon-neutral certified Industrial Zone in Africa.

En effet, au cœur de la Zone d’Investissement Spécial de Nkok, la première édition de ce programme a débuté le 3 mars 2023, en présence de Madame Camelia NTOUTOUME-LECLERCQ, Ministre de l’Éducation Nationale, chargée de la Formation Civique, de Madame Aubierge Sylvine NGOMA, Ministre déléguée auprès du Ministre de l’Éducation Nationale, chargée de la Formation Civique, de Monsieur Elvis OSSINDJI, Ministre des Mines et de la Géologie et de Monsieur Hugues MBADINGA MADIYA, Ministre de la Promotion des Investissements, des Partenariats Publics-Privés, chargé de l’amélioration de l’environnement des Affaires.

Cette première phase, qui s’est achevée le 17 mars dernier, a permis à 1730 élèves allant des classes de Troisième en Terminale, de découvrir le fonctionnement de la zone et de rencontrer les professionnels du secteur industriel. Au cours de ces 3 semaines, les élèves ont pu visiter, le Guichet Unique et ses 22 administrations, l’entreprise de particules de bois Nature Panels, le Centre International Multisectoriel de Formation et d'Enseignement Professionnel (CIMFEP), l’entreprise de recyclage de plastique Jiaming Plastic, l’entreprise gabonaise de fabrication de meuble Gorilla In & Out, le nouveau dépôt intérieur de conteneurs ICD, le centre d’exposition de meubles gabonais AKIBA et bien d’autres entreprises.

Les établissements ayant participés au « Inside Gsez, spécial élèves », ce mois de mars, étaient : le Lycée Technique National Omar Bongo, le Lycée Technique de Bikélé, le Lycée Technique de Libreville, l’Institut Technologique d’Owendo et les Collèges d’Enseignement Secondaire (CES) de Damas, d’Awendje, de Pao, d’Avorbam, du Cap Estérias, d’Owendo, d’Alenakiri, d’Olivier Ambaye, et de Batavéa.

L’intérêt d’ouvrir les portes de la ZIS de Nkok, était pour GSEZ, de susciter chez ces jeunes des vocations et inviter la jeunesse gabonaise à occuper la première place dans la transformation durable et responsable du Gabon.

