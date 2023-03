Gabon : Reprise effective ce jeudi du trafic voyageurs à SETRAG

30 Mars 2023

LIBREVILLE, 30 mars (Infosplusgabon)- Après une interruption de plusieurs semaines, la Société d’Exploitation du Transgabonais (SETRAG) a annoncé mercredi que le trafic des trains pour voyageurs a repris ce jeudi à travers la voie ferrée qui relie la gare d'Owendo à celle de Franceville, dans le sud-Est du pays, via les gares intermédiaires.

Selon un communiqué de presse, l'arrêt du service ferroviaire avait été provoqué par un glissement de terrain le 24 décembre 2022. D’importants travaux ont été entrepris pour rétablir en toute sécurité la circulation des trains dans la zone impactée. Conformément à la convention de concession, des experts techniques du ministère des Transports, des Travaux Publics et de l’Autorité de Régulation des Transports Ferroviaires, ont effectué la réception des travaux le 4 mars 2023.

Après une période de tests concluants de circulation de trains de fret, les autorités Gabonaises ont marqué leur accord pour la reprise du trafic voyageurs. Ainsi, la Setrag annonce à son aimable clientèle, la reprise du trafic voyageurs à compter du jeudi 30 mars 2023, selon le programme ci-après :

Circulation des trains de Franceville -Owendo :

Mardi : Train N° 232 Omnibus départ 12h : 00

Jeudi : Train N° 412 Express départ 12h : 00

Samedi : Train N° 632 Omnibus départ 10h 00

Dimanche : Train N° 714 Express départ 12h 00

Circulation des trains d'Owendo - Franceville :

Mardi : Train N° 211 Express départ 12h : 30

Jeudi : Train N° 433 Omnibus départ 14h: 00

Vendredi : Train N° 513 Express départ 18h : 00

Dimanche : Train N° 733 Omnibus départ 20h : 00

"La Setrag à renouvelé sa reconnaissance aux Autorités gabonaises, au groupe Eramet, ainsi qu’à l’ensemble des partenaires qui ont contribué au rétablissement du trafic dans les meilleures conditions de sécurité et de durabilité", rapporte le communiqué.

D'autre part, la Setrag a exprimé tout particulièrement sa gratitude à ses équipes et à celles de Comilog qui se sont mobilisées dès le 24 décembre 2022 et qui se sont relayées 24h/24 sur ce chantier pour permettre à nouveau la connexion entre les différentes provinces du Gabon. Enfin, Setrag remercie les usagers des trains de voyageurs pour la patience et la confiance renouvelée.

Rappelons que la Société d’Exploitation du Transgabonais (Setrag) est concessionnaire de la ligne de chemin de fer reliant Owendo à Franceville. Véritable catalyseur du développement économique du pays, le Transgabonais fait l’objet d’un ambitieux Programme de Remise à Niveau par l’Etat et la Setrag.

La société ambitionne de devenir une référence internationale du chemin de fer en se reposant sur un modèle performant et contributif à l’égard des populations.

La Setrag est une filiale à 51% de la Compagnie Minière de l’Ogooué (Comilog), elle-même filiale du groupe minier et métallurgique français Eramet – à 40% de l’entreprise Meridiam et à 9% de l’Etat gabonais. Elle emploie 1680 salariés dont la moitié sont répartis tout au long des 24 gares de la ligne de 648 km du Transgabonais.

Quant à Eramet, elle transforme les ressources minérales de la Terre pour apporter des solutions durables et responsables à la croissance de l’industrie et aux défis de la transition énergétique.

Ses 13 000 collaborateurs s’y engagent par leur démarche citoyenne et contributive dans l’ensemble des pays où le groupe minier et métallurgique est présent. Manganèse, nickel, sables minéralisés, lithium et cobalt : Eramet valorise et développe les métaux indispensables à la construction d’un monde plus durable.

Partenaire privilégié de ses clients industriels, le groupe contribue à rendre les infrastructures et les constructions robustes et résistantes, les moyens de mobilité plus performants, les outils de santé plus sûrs. Pleinement engagé dans l’ère des métaux, Eramet ambitionne de devenir une référence de la transformation responsable des ressources minérales de la Terre, pour le bien vivre ensemble.

Meridiam a été fondée en 2005 par Thierry Déau, avec la conviction que l'alignement des intérêts des secteurs public et privé peut apporter des solutions aux besoins essentiels de la collectivité. Meridiam est une société à mission, au sens de la loi française, spécialisée dans le développement, le financement et la gestion à long terme d'infrastructures publiques durables dans trois secteurs d’activités : la mobilité des biens et des personnes, la transition énergétique et l’environnement, et les infrastructures sociales, Meridiam gère actuellement 10 milliards de dollars d’actifs, et plus de 90 projets à ce jour.

Meridiam est certifiée ISO 9001 : 2015, Sustainability rating de niveau Advanced par VigeoEiris (Moody’s) et a développé sa propre méthodologie en matière d'ESG (critères environnementaux, sociaux et de gouvernance) et d'impact basée sur les Objectifs de Développement Durable de l’ONU (ODD ou SDG), rappelle -t-on.

FIN/INFOSPLUSGABON/UGH/GABON2023





