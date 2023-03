12 Mars 2023

ABIDJAN, Côte d'Ivoire, 8 mars (Infosplusgabon) - Le Fonds pour l’énergie durable en Afrique (SEFA) a approuvé une subvention d'assistance technique de 5,03 millions de dollars pour mettre en œuvre le programme d'accélération des super entreprises de services énergétiques (ESCO) en Afrique (ASAP) dans trois pays : Rwanda, Sénégal et Afrique du Sud. Les Super ESCO sont des véhicules permettant de canaliser des fonds vers des investissements en matière d'efficacité énergétique dans le secteur public, tels que les hôpitaux, les écoles et l'éclairage public, jetant ainsi les bases d'investissements privés ultérieurs dans les secteurs commercial et industriel.

L'objectif principal du ASAP est de catalyser les investissements du secteur privé dans l'efficience énergétique en établissant et en rendant opérationnelles de super-ESCO, afin d'améliorer l'efficacité et la qualité de l'approvisionnement en électricité, de promouvoir la conservation de l'énergie et de stimuler la transition vers des économies plus durables et plus verte.

La subvention accordée soutiendra la formation d'une équipe spécialisée pour opérer en tant que Super ESCO dans chaque pays sélectionné et aidera les ESCO privées dans les pays participants à développer leurs services de contrats de performance énergétique. Elle soutiendra également le développement de systèmes de certification régionaux harmonisés pour les ESCO et les professionnels des services énergétiques, en particulier les auditeurs énergétiques, les gestionnaires de l'énergie et les professionnels de la mesure et de la vérification des économies d'énergie.

“Ce programme innovant permettra au Sénégal de créer sa Super ESCO et de stimuler le marché de l'efficacité énergétique afin d'améliorer la performance énergétique dans les secteurs public et privé” a dit Mr. Saer DIOP le Directeur-General l’Agence pour l’Economie et la Maîtrise de l4Energie (AEME) sénégalaise.

“Les Super ESCOs sont considérées comme un outil efficace sur lequel les gouvernements peuvent s'appuyer pour mobiliser les ressources du secteur privé afin d'améliorer l'efficacité énergétique des installations publiques et d'autres secteurs clés consommateurs d'énergie et, dans ce contexte, je suis heureux que le Sénégal soit l'un des premiers pays à bénéficier du Programme d'accélération des super-entreprises de services énergétiques en Afrique (ASAP)” a dit Mr. Mohamed Chérif, Manager Pays du Sénégal de la Banque africaine de développement.

ASAP ouvre la voie à une mise en œuvre réussie des programmes d'investissement dans l'efficacité énergétique en aval, dans lesquels la Banque africaine de développement, le Fonds pour l'énergie durable en Afrique et d'autres partenaires investiront. Distribué par APO Group pour African Development Bank Group (AfDB).

Le Groupe de la Banque africaine de développement (BAD) est la première institution de financement du développement en Afrique. Il comprend trois entités distinctes : la Banque africaine de développement (BAD), le Fonds africain de développement (FAD) et le Fonds fiduciaire du Nigeria (FSN). Présente dans 34 pays africains et disposant d'un bureau extérieur au Japon, la BAD contribue au développement économique et au progrès social de ses 54 États membres régionaux.

SEFA est un Fonds spécial multi-donateurs qui fournit un financement catalytique pour débloquer les investissements du secteur privé dans les énergies renouvelables et l'efficacité énergétique. Le SEFA offre une assistance technique et des instruments de financement concessionnels pour lever les obstacles au marché, constituer une réserve de projets plus solide et améliorer le profil risque-rendement des investissements individuels. L'objectif principal du Fonds est de contribuer à l'accès universel à des services énergétiques abordables, fiables, durables et modernes pour tous en Afrique, conformément au nouveau pacte pour l'énergie en Afrique et à l'objectif de développement durable n° 7.

