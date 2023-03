Global Gateway : l’Équipe Europe renforce son soutien à un projet en faveur de l’énergie renouvelable en Gambie

11 Mars 2023

LIBREVILLE, 11 mars (Infosplusgabon) - Un nouvelle subvention de l’Union Européenne de 24 millions d’EUR au titre de Global Gateway permettra d'accélérer la mise en œuvre du projet Gambia Renewable Energy. Ce projet est axé sur l’électrification et grâce à une énergie verte et fiable, plus de 1 000 écoles rurales et de 100 centres de santé dans toute la Gambie bénéficieront de panneaux solaires, de batteries et d’un raccordement au réseau.

Au total, l’investissement de la Banque européenne d’investissement et de l’Union européenne dans le cadre de l’Équipe Europe dépasse désormais 100 millions d’EUR.

Lors de la cinquième Conférence des Nations unies sur les pays les moins avancés, la République de Gambie, l’Union européenne (UE) et la Banque européenne d’investissement (BEI) ont annoncé la signature d’une subvention de l’UE au titre de Global Gateway d’un montant de 24,08 millions d’EUR, qui sera utilisée parallèlement à un prêt de la BEI de 8 millions d’EUR pour soutenir la mise en œuvre d’un programme de production sur et hors réseau, de transport et de distribution d’électricité renouvelable dans l’ensemble de la Gambie.

Cette nouvelle convention de subvention porte à plus de 100 millions d’EUR le soutien financier global apporté au projet par la Banque européenne d’investissement et l’Union européenne.

La déclaration de signature relative à cette convention de subvention sera signée ce jour par Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux, Seedy Keita, ministre des finances et des affaires économiques de la République de Gambie, et Thomas Östros, vice-président de la BEI.

« Au nom de son excellence Adama Barrow, président de la République de Gambie, et de son gouvernement, je souhaite remercier sincèrement l’Union européenne (UE) et la Banque européenne d’investissement (BEI) pour leur soutien financier. Cette opération démontre une fois de plus que l’UE et la BEI sont des partenaires de développement solides de la Gambie. Le projet transformera notre secteur de l’électricité par la “solarisation” d’un millier d’écoles et d’une centaine de centres de santé, notamment dans les régions reculées du pays. De plus, il fournira aux bénéficiaires des secteurs de l’éducation et de la santé de l’énergie propre et fiable, réduisant ainsi leur empreinte carbone. Nous sommes en passe de réaliser l’accès universel à l’électricité pour la population gambienne d’ici 2025 », a déclaré Seedy Keita, ministre des finances et des affaires économiques de la République de Gambie.

Jutta Urpilainen, commissaire européenne aux partenariats internationaux : « Parmi les priorités de Global Gateway figure l’objectif de donner à tous et à toutes accès à une électricité abordable, fiable et durable. Un tel accès accroît l’autonomie stratégique. Par ailleurs, sans électricité, les populations ne peuvent pas bénéficier pleinement des nouvelles technologies. Je suis ravie de signer cette convention de subvention de 24 millions d’euros pour le financement de panneaux solaires qui serviront à alimenter en électricité des écoles et des centres de santé en Gambie. Ce projet phare en

faveur de l’énergie verte est fantastique, car il promeut tout autant l’action pour le climat que le développement humain, l’autonomisation des jeunes et la création de perspectives économiques plus nombreuses dans tout le pays. »

« Il est essentiel d’investir dans les infrastructures énergétiques gambiennes pour améliorer les perspectives économiques et la vie quotidienne de la population. La BEI se félicite en particulier de l’aide supplémentaire accordée par l’Équipe Europe en coopération avec des partenaires gambiens, internationaux et européens. Ces aménagements permettront à la Gambie d’être le premier pays d’Afrique à alimenter en électricité renouvelable la totalité de ses écoles et de ses centres de santé », a déclaré Thomas Östros, vice-président de la BEI. Et d’ajouter : « Il s’agit d’un projet phare et porteur d’impact soutenu par BEI Monde, notre nouvelle branche se consacrant spécifiquement au développement et aux partenariats internationaux en dehors de l’UE. Nous sommes fermement résolus à soutenir l’action pour le climat en Afrique et ailleurs dans le monde. »

Le projet transformera l’accès à l’électricité dans les localités rurales de tout le pays et, grâce à lui, l’enseignement et les services de santé bénéficieront d’une énergie propre et fiable. Plus de 1 000 écoles et de 100 centres de santé situés dans les zones rurales de la Gambie, qui ne disposent actuellement que d’un accès limité à l’électricité, devraient bénéficier d’un approvisionnement énergétique fiable grâce à de nouveaux raccordements au réseau électrique national et à la mise en place de systèmes hors réseau combinant panneaux solaires et batteries.

Une fois opérationnel, le projet augmentera d’un cinquième l’approvisionnement énergétique en Gambie. En plus d’accroître l’accès à l’électricité dans les localités rurales, il soutient la construction d’une nouvelle centrale photovoltaïque à Jambur, près de Banjul, et le renforcement des infrastructures de transport et de distribution d’électricité. Ce projet est également soutenu par la Banque mondiale.

Au cours des dix dernières années, la Banque européenne d’investissement a prêté 5,3 milliards d’EUR à l’appui d’investissements dans le secteur de l’énergie en Afrique, rappelle-t-on. (Source : European Investment Bank (EIB)).

FIN/INFOSPLUSGABON/UGH/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon