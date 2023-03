MAURITANIE : Le directeur général de Petroguin animera le débat sur le développement énergétique et l'investissement lors de la conférence MSGBC 2023

09 Mars 2023

NOUAKCHOTT, 9 mars (Infosplusgabon) - Capital & Power (ECP) est fier d'annoncer que Celedonio Placido Viera, directeur général de la compagnie pétrolière nationale de Guinée-Bissau (CPN) Petroguin, assistera et participera à l'édition 2023 de la conférence et de l'exposition MSGBC Oil, Gas & Power. L'événement le plus important de la région pour le secteur de l'énergie - qui aura lieu les 21 et 22 novembre à Nouakchott, en Mauritanie.

Le MSGBC 2023 se déroulera sous le thème " Développer les opportunités énergétiques dans les nouvelles frontières de l'Afrique ", réunissant les décideurs et les principales parties prenantes de la région dans le domaine de l'énergie avec des investisseurs et des partenaires mondiaux.

Celedonio Placido Viera participera à des tables rondes de haut niveau, à des réunions et au forum "Upstream" axé sur le rôle de la Guinée-Bissau et des vastes réserves d'hydrocarbures du MSGBC dans la sécurité énergétique et le développement socio-économique.



Représentant l'un des marchés frontières de l'Afrique ayant le plus grand potentiel pour devenir un producteur d'énergie de premier plan au niveau mondial, la participation de Celedonio Placido Viera au MSGBC 2023 est cruciale pour présenter les opportunités d'investissement et de partenariat à travers la Guinée-Bissau et l'industrie pétrolière et gazière en plein essor du MSGBC.

La Guinée-Bissau étant à la recherche d'investisseurs et de partenaires internationaux pour maximiser ses activités d'exploration, MSGBC 2023 représente la meilleure plateforme pour le directeur général de la CPN, qui pourra ainsi présenter les riches bassins d'hydrocarbures de ce pays d'Afrique de l'Ouest, tout en nouant des contacts et en signant des accords novateurs avec des sociétés d'exploration et de production d'envergure mondiale.

En outre, Petroguin privilégiant une collaboration accrue en matière de contenu local, de transfert de compétences, de partage des connaissances et de développement des infrastructures avec ses homologues régionaux - ayant signé un protocole d'accord avec la Nigerian National Petroleum Company Limited et les CPN de Gambie, du Ghana, de Guinée-Conakry et de Sierra Leone pour le développement du gazoduc Nigeria-Maroc - le MSGBC 2023 est la plateforme idéale pour permettre à la Guinée-Bissau de maximiser les partenariats avec les acteurs régionaux afin de promouvoir le développement des hydrocarbures et la mise en place d'infrastructures. Distribué par APO Group pour Energy Capital & Power. (Source : Energy Capital & Power).

