M. MINLAMA MINTOGO souhaite que la politique environnementale soit plus agressive et que des fonds soient rapidement mobilisés

02 Mars 2023

Afrique-Environnement/ En marge du "ONE Forest Summit "-Déclaration Dieudonné Minlama Mintogo

LIBREVILLE, 1er mars (Infosplusgabon) - L'ancien candidat à l'élection présidentielle de 2016, Dieudonné Minlama Mintogo, a déclaré mercredi, alors que s'ouvrait à Libreville le One Forest Summit, que "l’organisation à Libreville du 1er au 2 Mars du sommet sur la protection des forets tropicales « ONE Forest Summit » est l’occasion pour les différentes parties prenantes de rattraper les retards constatés dans la mobilisation des fonds nécessaires pour soutenir nos pays dans les efforts de conservation et dans une réelle diversification de nos économies" .

Evoquant le leadership du Gabon en matière d'environnement, M. Minlama Mintogo a rappelé que la politique de la protection de l'environnement "est soutenu par une volonté inébranlable du Président Ali BONGO ONDIMBA".

Toutefois , a-t-il poursuivi, " au regard , des sacrifices consentis , les retombées , à la hauteur de nos engagements , tardent à venir. A ce sujet , Il me parait désormais impératif d’oeuvrer pour faire de notre politique environnementale un pilier essentiel de notre développement économique et social".

"Il sera utopique d’envisager une véritable politique de conservation si elle n’est pas suivie par des politiques ambitieuses de développement et de lutte contre la pauvreté dans les pays « conservateurs », a renchéri l'homme politique.

"Nous attendons de ce sommet des engagements fermes de la communauté internationale en faveur du développement de nos pays , toute autre option nous conduira à un échec et sera perçue par nos populations comme une grande injustice à l’échelle planétaire", a-t-il conclu.

