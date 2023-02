Gabon : Offre d'hébergements à Libreville à l'occasion du One Forest Summit

27 Février 2023

Gabon-Environnement-One Forest Summit

LIBREVILLE, 27 février (Infosplusgabon) - Particulier propose à des prix modérés, appartements et chambres dans résidence sécurisée et confortable à l'occasion du One Forest Summit qui se tient à Libreville, les 1er et 2 mars 2023.

Le logement est situé au quartier Charbonnages, dans une résidence sécurisée, à 15 mn de l'aéroport international Léon Mba et à 10 mn en voiture du lieu de la conférence. Groupes bienvenus.

Rappelons que le sommet qui s'ouvre mercredi à Libreville, vise à faire progresser l'ambition collective en matière de préservation et de gestion durable des forêts tropicales.

Pour vos réservations, deux numéros uniques ( également WhatsApp) : +24177843371 et +24166066291.

Mail : Cette adresse email est protégée contre les robots des spammeurs, vous devez activer Javascript pour la voir.

FIN/ INFOSPLUSGABON/SUM/GABON2023

© Copyright Infosplusgabon