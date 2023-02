France : Bpifrance et Arise IIP nouent un partenariat pour favoriser les projets de transformation des matières agricoles et de co-industrialisation à l’échelle panafricaine

17 Février 2023

LIBREVILLE, 17 février (Infosplusgabon) - Le Directeur général de Bpifrance, Nicolas Dufourcq, et Gagan Gupta, Président- fondateur Arise IIP, développeur et opérateur panafricain de parcs industriels, ont signé un protocole d'accord en vue de développer des projets communs de co-industrialisation afin de faciliter la connexion des écosystèmes d’affaires entre l’Afrique et la France, en relation notamment avec l’ensemble des bureaux de Bpifrance sur le continent.

Dans le cadre de ce protocole d’accord, Bpifrance et Arise IIP travailleront conjointement pour identifier et soutenir les potentiels de leurs écosystèmes respectifs et dynamiser les échanges commerciaux, avec un objectif de développement durable.

Les partenaires s’associent pour :

Créer et animer une communauté de PME-ETI industrielles africaines et françaises souhaitant s’implanter dans les zones économiques spéciales (ZES). En particulier, mobiliser des entreprises agricoles et agroalimentaires industrielles ;

Faciliter les programmes de financement bilatéraux ;

Étudier la possibilité d’investissements conjoints.

Bpifrance et Arise IIP profiteront également de leurs expériences respectives et collaboreront sur des opportunités potentielles de missions d'affaires, de mise en réseau qualifiées, de soutien à la création d'écosystèmes favorables à l'entrepreneuriat, et à l’investissement, notamment via la plateforme Euroquity créée par Bpifrance pour mettre en relation les entreprises et porteurs de projet avec des partenaires, en particulier des investisseurs.

A l'occasion de cette signature, M. Nicolas Dufourcq, Directeur général de Bpifrance a déclaré : « Nous sommes très heureux coopérer avec Arise IIP pour travailler ensemble sur ces aspects de co-industrialisation et de connexion des écosystèmes d’affaires entre l’Afrique et la France. L’objectif pour Bpifrance sera de capitaliser sur le potentiel de ces plateformes industrielles pour sensibiliser les entrepreneurs français et africains aux opportunités offertes et dynamiser les connexions et les échanges commerciaux en mobilisant nos outils communs d’accompagnement non- financier et financier. »

De son côté, M. Gagan Gupta, fondateur et PDG d’Arise IIP, a ajouté : « ce programme ambitieux avec notre partenaire de confiance, Bpifrance, va permettre d’accélérer le développement des PME françaises en Afrique. Les plateformes industrielles d’ARISE IIP à travers le continent sont de véritables leviers de croissance pour ces entreprises françaises qui souhaitent saisir les opportunités liées à l’industrialisation durable du continent »

Bpifrance en Afrique : Avec des équipes dédiées basées à Abidjan (Côte d'Ivoire), Dakar (Sénégal) /Afrique de l'Ouest, Casablanca (Maroc) /Afrique du Nord et Nairobi (Kenya)/Afrique de l'Est et du Sud, l’action de Bpifrance s’inscrit dans une logique de rapprochement des territoires, de connexion des acteurs et de financement des courants d’affaires. Bpifrance apporte notamment son appui aux entrepreneurs français désireux de développer leurs activités en Afrique, via le financement, l'assurance et le développement export (crédit export, assurance export, missions), et favorise l'innovation collaborative lorsque cela est possible. Bpifrance soutient également les gouvernements dans leur mise en place d'écosystèmes entrepreneuriaux, renforce les interactions commerciales entre les écosystèmes français et africains en mettant en relation les entreprises, les investisseurs et les structures d'accompagnement des pays européens et africains (via la plateforme EuroQuity créée par Bpifrance), investit dans des fonds de capital- investissement à destination du continent africain, qui investissent dans des start-ups, PME et ETI africaines présentant un fort potentiel de croissance (dispositif Averroès).





Arise Integrated Industrial Plateforms est une société qui conçoit, finance, développe et exploite des écosystèmes industriels sur le continent africain. Son objectif est d’industrialiser des secteurs clés en créant une transformation locale, en maximisant la production, l’efficacité et les coûts, ce qui à son tour génère de la valeur ajoutée. La société est particulièrement présente en Afrique francophone notamment dans les zones industrielles du Gabon, du Bénin et du Togo. (Source Bpifrance).





